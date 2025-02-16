После долгого ожидания разработчики из Team Jade объявили точную дату выпуска обновлённой кампании в бесплатном шутере Delta Force. В этом месяце игроков ждёт возможность вновь погрузиться в события знаменитой операции "Чёрный ястреб", теперь с возможностью совместного прохождения. К этому знаменательному событию приурочен премьерный трейлер, демонстрирующий ключевые сцены из сюжетной кампании.
Несмотря на некоторые начальные трудности, проект Delta Force уже успешно зарекомендовал себя в мире бесплатных шутеров. В январе игра установила рекорд с 130 тысячью активных пользователей на Steam и продолжает удерживать стабильную армию поклонников, что делает её одним из лидеров среди подобных проектов. Разработчики обещают не только реконструкцию событий операции "Чёрный ястреб", но и вдохновение от культового фильма Ридли Скотта.
Однако стоит учесть, что сюжетная кампания будет доступна за отдельную плату, тогда как мультиплеер останется бесплатным. Цена на новый режим пока не разглашается; ожидается скорое объявление со стороны студии Team Jade. Официальный старт для ПК-игроков запланирован на 21 февраля.