Компания Team Jade объявила о запуске новой версии кампании для бесплатного шутера Delta Force, где основным сюжетом станет известная военная операция "Чёрный ястреб". Пользователи смогут совместно пережить главные события, вдохновлённые фильмом режиссёра Ридли Скотта. Кампания будет платной.

После долгого ожидания разработчики из Team Jade объявили точную дату выпуска обновлённой кампании в бесплатном шутере Delta Force. В этом месяце игроков ждёт возможность вновь погрузиться в события знаменитой операции "Чёрный ястреб", теперь с возможностью совместного прохождения. К этому знаменательному событию приурочен премьерный трейлер, демонстрирующий ключевые сцены из сюжетной кампании.

Несмотря на некоторые начальные трудности, проект Delta Force уже успешно зарекомендовал себя в мире бесплатных шутеров. В январе игра установила рекорд с 130 тысячью активных пользователей на Steam и продолжает удерживать стабильную армию поклонников, что делает её одним из лидеров среди подобных проектов. Разработчики обещают не только реконструкцию событий операции "Чёрный ястреб", но и вдохновение от культового фильма Ридли Скотта.

Однако стоит учесть, что сюжетная кампания будет доступна за отдельную плату, тогда как мультиплеер останется бесплатным. Цена на новый режим пока не разглашается; ожидается скорое объявление со стороны студии Team Jade. Официальный старт для ПК-игроков запланирован на 21 февраля.