Игра в мессенджере Telegram продолжает набирать популярность, а создатели, в преддверии листинга токена, стремятся разнообразить игровой процесс и выпускают различные обновления. Так, накануне разработчики добавили очередной апгрейд: теперь вместе со снежинками у некоторых пользователей начали выпадать токены Dogs.

Напомню, что BLUM в настоящее время представляет собой тапалку, благодаря которой пользователи могут зарабатывать баллы, которые потом будут конвертированы в токены, а те, в свою очередь, можно будет обменять на реальные деньги.

Помимо всего прочего, в самом приложении в разделе Earn пользователи могут выполнять различные задания, по завершении которых также можно получать баллы. На сегодняшний день точная дата листинга BLUM пока неизвестна, но, если верить некоторым источникам, он должен состояться не позднее 2025 года.



