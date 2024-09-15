Первое место среди тапалок занимает проект Blum, создателем которого является бывший глава Binance. Сам основатель позиционирует свой проект как будущую гибридную биржу — DEX и CEX. В настоящее время тапалка собрала вокруг себя свыше 30 миллионов пользователей по всему миру. Суть тапалки проста: пользователю нужно лишь заходить раз в восемь часов и фармить монетки. Также есть мини-игра, где нужно собирать падающие снежинки и выполнять простые задания. Листинг проекта ожидается в четвертом квартале 2024 года. Попасть в проект можно, перейдя по этой ссылке.



Второе место в этом списке занимает TON Station, где пользователи зарабатывают токены $SOON. Единственным плюсом данной тапалки является то, что здесь не нужно играть в мини-игры. Пользователю лишь необходимо заходить в приложение раз в восемь часов и собирать нафармленные $SOON. Для увеличения токенов также можно выполнять простые задания, такие как подписка на канал или просмотр ролика на YouTube. Листинг проекта ожидается в начале октября 2024 года. Попасть в приложение можно по этой ссылке.

major - как и в двух предыдущих тапалках, тут ничего сложного нет. Для того чтобы заработать звёздочки, нужно выполнять различные простые задания. За вход в приложение также дают награду — от 100 до 1000 звёздочек. В будущем звёздочки можно будет обменять на реальные деньги. Попасть в приложение можно по этой ссылке.



