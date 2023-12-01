Некоторые подробности мультфильма Зомби Marvel

«Зомби Marvel» будущий проект от кампании Marvel, спин-офф другого мультфильма «Что, если???». Мультфильм «Зомби Marvel» был анонсирован 2021 году, и как утверждают сами сценаристы и режиссёры, то будущая премьера станет первым проектом, которая получит рейтинг MA-TV/Rated. Между тем, как сообщают некоторые источники, мультсериал станет самостоятельным проектом, ну, а его сюжетная основа не будет иметь ничего общего с оригинальным мультфильмом «Что, если???».



Как утверждают сами сценаристы и режиссёры, будущее шоу ещё больше расширит те границы, которые были представлены в мультсериале «Что, если???». Также обещается приток новых героев из вселенной Marvel, среди которых будут: Кэрол Дэнверс, Капитан Америка, персонаж Мерзость и другие. Ну, а дебют мультфильма, будет включать в себя всего четыре эпизода в первом сезоне, что не так и мало, если учитывать что этот проект, всего лишь спин-офф оригинального мультфильма. Если верить слухам, то дата выхода премьеры должна состояться в 2024 году, ну, а актриса Иман Веллани окажется ключевой частью всей истории. Если верить слухам, то дата выхода премьеры должна состояться в 2024 году, ну, а актриса Иман Веллани окажется ключевой частью всей истории.