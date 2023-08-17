Известный герой "Синий жук" окажется не единственным героем после перезагрузки DC

Новый супергерой «Синий жук» уже доступен в кинотеатрах, ну а известный продюсер и режиссёр Джеймс Ганн уверяет, что в будущих премьерах он будет выступать в составе команды супергероев.

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Вселенная DC перезапущена, а это значит, что настают времена для новых героев. Самого супергероя «Синий жук» играет актёр Шоло Маридуэнья, известный и харизматичный человек, который в своё время снялся во многих фильмах. Ещё совсем недавно Ганн отпраздновал прошедшие показы «Синего жука» и уверил всех поклонников, что Хайм в роли Синего жука появится ещё во многих будущих премьерах.

Вместе с этим Ганн заявил, что "Синий Жук" непосредственно является первым героем, который в итоге должен встретить других супергероев и образовать коалицию защитников против зла. Какие герои окажутся в числе команды супергероев борьбы со злом, пока неизвестно.

Сама премьера "Синий жук" стартовала 17-го августа 2023 года.