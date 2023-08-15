Лесли Бейкер должен фанатам более 300000$

Некогда популярный сериал «Офис», состоящий из 8 сезонов, задолжал своей аудитории свыше $300 000.

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В свое время все 176 серий были крайне популярны. В 2005 году зрители познакомились с новинкой в мире киноиндустрии. Сериал «Офис» повествовал о жизни офисных работников, которые время от времени попадали в курьёзные ситуации. Комедия привлекла внимание множества зрителей, из-за чего сериал собрал армию поклонников.

Желая продолжить развитие идеи, звезда ситкома Лесли Бейкер одолжил у фанатов более $300 000. Однако вскоре по причине COVID-19 и соответствующего карантина съемки сериала приостановили. Деньги, пожертвованные на спиноф, казалось бы, попросту исчезли из рук аудитории.

Создатели хотели возобновить производство комедии в этом году, однако, на этот раз съемкам помешала забастовка актеров.

Так как шоу всё ещё не вышло на экраны, актер Лесли Бейкер пообещал вернуть одолженную сумму. На данный момент известно, что часть денег, собранная на платформе краудфандинга, будет возвращена зрителям. Сумма средств составит не менее $100 000. Об оставшихся $200 000 актер не распространяется. Куда делись деньги, пока неизвестно, что вызывает у фанатов самые неоднозначные эмоции.