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Бой Олега Тактарова против Джефа Монсона состоится 18 августа
Два опытных бойца в октагоне: Олег Тактаров и Джеф Монсон

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Накануне стало известно, что известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров проведёт бой с Джефом Монсоном, их встреча произойдёт 18 августа в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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До этого официального события, Олег Тактаров должен был сойтись в октагоне с сербом Аднаном Аличем, но в итоге их встреча не состоится.

Изначально было заявлено, что бой должен будет пройти по правилам ММА, но потом выяснилось, что бой будет проведён в боксёрском формате, целых три раунда, по две минуты в раунде.

На счету у Олега Тактарова множество побед, ну а свою карьеру он закончил в 2008 году, когда смог выиграть пять досрочных побед. Пятая победа российского тяжеловеса оказалась последней, коленным рычагом он вырубил тогда Марка Керра.

Джефф Монсон в 2018 году получил российский паспорт, ну а в начала 2023 года отказался от американского гражданства. Между тем, встреча двух ветеранов - это их первый бой в октагоне, кто же выйдет победителем, узнаем в ближайшем будущем.

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#джефф монсон #олег тактаров #олег тактаров и джефф монсон
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