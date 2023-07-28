Перезагрузка DC и всей киновселенной приведёт ещё больше супергероев

Не так давно Джеймс Ганн объявил о перезагрузке DC, теперь лишь осталось дождаться новую киновселенную, с новыми героями.

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Вышедший фильм "Флеш" не стал отправной точкой киновселенной, как и два будущих фильма "Аквамен" и "Синий жук" не станут началом истории Ганна про новую вселенную героев.

Вместе с этим на официальной странице Ганна появилась новость, когда же начнётся новый канон DCU, в которой будет рассказана совсем другая история, про новых супергероев. Сам Ганн дал понять, что во второй части "Отряд самоубийств" есть супергерой, с которого и начнётся новая вселенная и который впоследствии появится в будущем фильме "Супермен: Наследие".

Будущий фильм "Супермен: Наследие" должен выйти на большие экраны 11 июля 2025 года. На какие изменения пойдёт Джеймс Ганн, чтобы впоследствии изменить знакомую вселенную DC, пока остаётся загадкой, но как бы то ни было, новые герои и новые истории непременно найдут своих фанатов и поклонников.