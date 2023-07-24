Pioner - новая игра на ПК с уклоном на игру Сталкер





На днях российские разработчики выпустили новый трейлер игры Pioner, также поделились некоторой информацией по поводу геймплея.

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Прежде всего, как заявляют сами разработчики, игра будет наподобие всеми любимой игры Сталкер: та же игровая механика, разнообразие различных монстров, ну и конечно другие персонажи из постапокалиптического мира, где первым правилом является «Двигайся или умри».

Саму игру разрабатывает студия GFA Games, разработчики которой являются бывшими программисты из Сталкер. Pioner является первой игрой этой студии, но у самих разработчиков огромный опыт за спиной.

В начале июня 2023 года был опубликован первый геймплей игры, где фанатами замечены схожие моменты с игрой Сталкер. Игра создаётся на движке Unreal Engine 4, а релиз, как утверждают сами разработчики, должен состояться в конце 2023 года.