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Третий ноутбук, который мне удалось восстановить – Dell Inspiron N5010. Предпоследний из отданных коллегами, все последующие уже берут своё начало в центре сбора отходов и попали ко мне в довольно плачевном состоянии.

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Хозяин ноутбука утверждал, что он его залил, хотя по виду материнской платы этого и не скажешь – чистенькая, что можно увидеть на фото. Но судя по тому, что мне он достался без единого винта в корпусе, его активно разбирали в попытке спасти, да так и бросили. Помимо винтов в ноутбуке отсутствовало: блок питания и батарея, оперативная память и жёсткий диск. Плюс на клавиатуре отсутствовали клавиши.

Снятая матплата. Вид снизу Снятая матплата. Вид сверху

Как и предыдущий Lenovo T410, Dell Inspiron N5010 – очень неплохой вариант для решения офисных задач, но что было интересным – он оказался на том же сокете G1 (rPGA988A), что автоматически означало поддержку i7-640M, который я уже брал и поддержку 8Gb оперативной памяти. На корпусе присутствовала наклейка от Windows 7, что отлично подходило для установки Windows 10, которая до сих пор, как выяснилось, принимает эти ключи. Также на плате распаян видеочип ATI Radeon HD5650 с гигабайтом собственной видеопамяти, который ещё будет упомянут в этой истории. Вообще наличие отдельного видеочипа на материнской плате давало возможность попробовать побороться за 4 ядра, но я решил не рисковать, так как TDP таких процессоров выше, а возможностей штатной системы охлаждения я не знал.

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Первым делом, я приобрёл блок питания от ноутбука, чтобы можно было проверить его работоспособность и решить его дальнейшую судьбу. Ноутбук, как и положено залитому, не включался. Точнее, делал попытку включиться, мигал лампочкой и гас. Прозвонка и замена вылетевших элементов в цепях питания – недоступный мне высший пилотаж от мастеров, которые этим занимаются профессионально, поэтому было принято решение купить материнскую плату на Али экспресс. И заодно плату питания, которая крепится к материнской плате через специальный разъём и удерживается в нём двумя винтами по бокам.

Материнскую плату я заказал по тому же принципу, что и остальные комплектующие – наилучшие отзывы при максимуме заказов. В комплект продавец бесплатно давал процессор, который был не так чтобы сильно нужен, но сама идея бонуса в виде бесплатного CPU грела душу. Им оказался Intel Pentium P6100 на 2GHz, который тут же был выставлен на Авито (понятное дело, никому там не нужный), хотя если под рукой не окажется ничего другого, то вполне подходящий для проверки работоспособности материнской платы или в качестве временного решения. От предыдущего T410 и от самого Dell Inspiron N5010 мне достались Intel i5-560m 2.667GHz и Intel i3-370m 2.4GHz соответственно.

Новая материнская плата с бонусным процессором

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Таким образом, в непосредственно ремонт вошли: новая материнская плата с платой питания, замена клавиатуры и покупка батареи с блоком питания. Также необходимо было подобрать все винты от устройства, а сервисного мануала, в котором как у Lenovo написано «здесь, здесь и здесь используются M2.5x3» мне найти не удалось.

Апгрейд заключался в установке нового процессора i7-640M, нового SSD-диска на 256Gb и на этот раз без дураков 8Gb 1066MHz оперативной памяти двумя одинаковыми планками.

Запчасти приходили не одновременно, поэтому сборка несколько затянулась, однако так или иначе всё дошло, и я приступил к процессу сборки. Установил на материнскую плату новый процессор, нанёс термопасту, заменил термопрокладки под радиатором видеочипа, прикрутил систему охлаждения и смонтировал всё в корпус, воткнул оперативку. В личном пользовании у меня был SSD от Samsung, и я решил применить здесь его, чтобы сэкономить на стоимости ремонта.

Провёл тестовое включение, убедился в том, что всё включается, выдохнул и окончательно собрал ноутбук.

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Тестовое включение, есть контакт!

Система установлена и работает. Клавиатура ещё не заменена.

Предыдущий хозяин при разборе умудрился сломать несколько защёлок верхней крышки, поэтому в одном из углов она прилегает не плотно, что видно на фото восстановленного аппарата. Новая, из коробочки клавиатура встала как родная.

Начиная с этого ноутбука, я взял себе за правило ставить утилиты CPU-Z и GPU-Z, чтобы быть уверенным в том, что всё железо определилось правильно и посмотреть температуры процессора и видеочипа (показывает не везде, видимо, там где это предусмотрено конструкцией).

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Как видно, всё работает, система нашла драйвер видеокарты и установила максимальное разрешение экрана, уже установлен необходимый минимальный софт.

Восстановленный Dell Inspiron N5010

Ноутбук был собран и передан в Брюсов Помощь, откуда он попал в многодетную семью. Тот случай, когда была обратная связь от новых владельцев и они даже прислали фотографию.

Новый владелец ноутбука

Казалось бы, у истории счастливый конец и можно о ней забыть, но … нет. Периодически я уточняю у Дмитрия Юрьевича, всё ли работает у новых владельцев, всё ли хорошо, потому что хоть это у меня и хобби, но не хотелось бы прослыть … смягчим это слово, плохим «мастером». И вот буквально на днях выяснилось, что ноутбук хоть и работает, но с некоторыми перебоями. В частности, есть жалобы на видеокарту, но подробностей пока не рассказали. Так что вполне возможно, что история восстановления этого ноутбука ещё не закончена. Что с ним может быть – ума не приложу, разве что перегрев видеочипа, но почему? Неплотно прилегающие термопрокладки? Попытки загрузить его более серьёзными приложениями (играми), чем он может потянуть? Без подробностей сказать что-либо однозначно я затрудняюсь, но «заноза» в голове сидит – раз барахлит, значит работу сделал плохо. А ведь так классно всё с ним шло - самый производительный агрегат из тех, что я вернул к жизни своими руками, но урок есть урок - делай тщательнее, проверяй лучше...

А пока итоговый подсчёт по восстановлению:

Материнская плата 4 401,93 руб.

Блок питания 1 460,00 руб.

Плата питания 385,93 руб.

Процессор i7-640M 4 079,37 руб.

Клавиатура 750,00 руб.

Аккумулятор 1 790,00 руб.

Оперативная память 2 195,75 руб.

Итого 15 062,98 руб.





Продолжение историй следует.