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SpaceX начнет запускать космические корабли на Марс в 2026 году, заявил Илон Маск

"Они будут беспилотными, чтобы проверить надежность посадки на Марс в целости и сохранности. Если эти посадки пройдут успешно, то первые полеты с экипажем на Марс состоятся через 4 года"
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Звездный корабль SpaceX «Мегаракета» должен приступить к полетам на Марс через два года, при условии успешного планирования и выполнения.

По словам Элона Маска, эти первые миссии будут без экипажа, чтобы оценить надежность посадки на Марс. Если эти посадки окажутся успешными, то первые полеты на Марс с экипажем планируется осуществить через четыре года. Земля и Марс сближаются для межпланетных полетов примерно каждые 26 месяцев.

Маск также заявил, что темпы полетов будут расти в геометрической прогрессии, а цель - создать на Марсе самодостаточный город в течение 20 лет. Ожидается, что достижение многопланетного статуса значительно увеличит продолжительность существования человеческого сознания за счет диверсификации мест обитания людей.

Starship состоит из двух компонентов: ракеты-носителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 165 футов (50 метров), называемого Starship.

В собранном виде Starship является самой большой и мощной ракетой, построенной на сегодняшний день: его высота составляет около 400 футов (122 м), а тяга при взлете достигает 16,7 млн фунтов, что почти вдвое больше, чем у космической ракеты-носителя НАСА (SLS), используемой для лунной программы Artemis.

В отличие от расходуемой SLS, Starship рассчитан на полное и быстрое повторное использование. SpaceX намерена сажать Super Heavy обратно на стартовую опору после каждого подъема, что позволит быстро провести осмотр, ремонт и повторный запуск.

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SpaceX утверждает, что сочетание мощности и эффективности Starship сделает возможным заселение Марса, воплотив в жизнь долгосрочную мечту Маска.

На сегодняшний день Starship совершил четыре испытательных полета, и каждый последующий полет демонстрировал улучшение характеристик и достижение основных целей. SpaceX готовится к пятому полету Starship, который, как ожидается, состоится в ближайшее время после успешных испытаний компонентов Super Heavy и Starship, предназначенных для этой миссии.

Пятый полет будет включать в себя попытку посадить Super Heavy обратно на стартовую опору с помощью «палочек» стартовой башни. Как часто отмечает Маск, эти полеты Starship обещают значительный прогресс.

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Теги

илон маск spacex марс starship super heavy беспилотный 2026 году
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