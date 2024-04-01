Хироки Тотоки известен своим финансовым подходом и активным стремлением к повышению рентабельности, что может привести к изменениям в будущем направлении развития PlayStation

Президент Sony Хироки Тотоки займет пост генерального директора PlayStation, сменив на этом посту Джима Райана, который недавно ушел в отставку после более чем 30 лет работы. Тотоки будет продолжать выполнять свои обязанности в рамках всего бизнеса, одновременно содействуя поиску постоянного преемника Райана и определяя будущее направление развития PlayStation.

реклама

Учитывая временный характер должности Тотоки, никаких немедленных изменений в бренде PlayStation или стратегии не предвидится. Однако ранее Тотоки высказывал мнение, которое совпадает с текущими мультиплатформенными инициативами на ПК и мобильных устройствах. Известный своим вниманием к финансовым показателям, Тотоки выступал за активный подход к повышению рентабельности подразделения.

В своем прошлогоднем заявлении об уходе на пенсию Райан назвал растущую сложность постоянных поездок между Европой, США и Японией одним из факторов, повлиявших на его решение уйти в отставку. Он выразил благодарность за возможность работать над продуктами, которые повлияли на миллионы жизней по всему миру, и подтвердил, что PlayStation останется важной частью его жизни. Он также выразил оптимизм по поводу будущего SIE и поблагодарил Ёсиду за доверие и поддержку.

Генеральный директор Sony Кеничиро Йошида поблагодарил Райана за его вдохновляющее руководство, особенно во время запуска PlayStation 5 на фоне глобальной пандемии COVID. Он отметил коллективные достижения всей команды SIE, которые заложили основу для PlayStation 5, ставшей самой успешной консолью SIE на сегодняшний день. Йошида выразил глубокую благодарность за весь вклад Райана.