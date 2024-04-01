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Хироки Тотоки приступил к исполнению обязанностей временного гендиректора PlayStation
Хироки Тотоки известен своим финансовым подходом и активным стремлением к повышению рентабельности, что может привести к изменениям в будущем направлении развития PlayStation

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Президент Sony Хироки Тотоки займет пост генерального директора PlayStation, сменив на этом посту Джима Райана, который недавно ушел в отставку после более чем 30 лет работы. Тотоки будет продолжать выполнять свои обязанности в рамках всего бизнеса, одновременно содействуя поиску постоянного преемника Райана и определяя будущее направление развития PlayStation.

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Учитывая временный характер должности Тотоки, никаких немедленных изменений в бренде PlayStation или стратегии не предвидится. Однако ранее Тотоки высказывал мнение, которое совпадает с текущими мультиплатформенными инициативами на ПК и мобильных устройствах. Известный своим вниманием к финансовым показателям, Тотоки выступал за активный подход к повышению рентабельности подразделения.

В своем прошлогоднем заявлении об уходе на пенсию Райан назвал растущую сложность постоянных поездок между Европой, США и Японией одним из факторов, повлиявших на его решение уйти в отставку. Он выразил благодарность за возможность работать над продуктами, которые повлияли на миллионы жизней по всему миру, и подтвердил, что PlayStation останется важной частью его жизни. Он также выразил оптимизм по поводу будущего SIE и поблагодарил Ёсиду за доверие и поддержку.

Генеральный директор Sony Кеничиро Йошида поблагодарил Райана за его вдохновляющее руководство, особенно во время запуска PlayStation 5 на фоне глобальной пандемии COVID. Он отметил коллективные достижения всей команды SIE, которые заложили основу для PlayStation 5, ставшей самой успешной консолью SIE на сегодняшний день. Йошида выразил глубокую благодарность за весь вклад Райана.

#playstation #хироки тотоки #новый генеральный директор
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ev_rus
23:45
Фср? У тебя либо перешарп, либо зернистость. Тектуры уже на каком скрине по счету смотрю слишком матовые, упрощены, как картон. Что на Амд не так? Не красиво же. У Легенды на НВ текстуры более глянцев...
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Китя
23:45
4090 как раз при таких настройках столько и выдает. что не знал. а да я же 4090 не щупал.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:44
твоя амуде срет жестко. только мышкой не крути, слайд шоу будет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:42
Хоть знаешь какие это настройки это пути лучей и натив на таких настройках не одна карта не тянет только посмотреть в лужу.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
УдалЁн
23:42
Спасибо за пояснение. А то уже не первый месяц поражаюсь откуда столько дебилов в комментах. Вон тот же "Китя" с айкю ниже температуры тела.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:37
26 фпс... ммммм каеф. в лагах гамаешь амукальщик? твоя амудя говорит ВЫРУБАЙ!!!! ПОБАЛОВАЛСЯ И ХВАТИТ. ОСТАВЬ ЭТО ПАЦАНАМ НА нв
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:36
Как тебе отражения от воды.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:22
ну если по фактам я тут Легенда. ну и боярышник( фартовый) ( он же Кружит Голову Мимоза ) он же вАСЯ сТОПкин. но он чмо тут. ноги вытереть
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:13
RT ненужон)) каломудешники чё так? православный натив?
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:04
амудя а ну под стол. кококоок RT НЕНУЖОН. ДА НЕ дизлакайте щя китя этоже место на своем амудекале в 15 фпс покажет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
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