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Doss
Lenovo продемонстрировала прозрачный ноутбук с трекпадом и ИИ для распознавания объектов
Прототип устройства был представлен на выставке Mobile World Congress в Барселоне, крупнейшей выставке мобильной индустрии в мире

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Китайская компания Lenovo представила в понедельник прототип ноутбука с прозрачным экраном. Эта новинка стала ответом на сложные рыночные условия, сложившиеся в последние годы. Лэптоп оснащен трекпадом, который включает сенсорную клавиатуру и стилус для рисования или навигации.

Полезность такого устройства может быть не сразу очевидна. Однако Lenovo продемонстрировала некоторые возможности его применения.

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Во время демонстрации, проведенной для CNBC, представитель Lenovo поместил искусственный подсолнух за экраном. Встроенная камера ноутбука, использующая технологию искусственного интеллекта, смогла распознать объект как подсолнух и выдать соответствующую информацию.

Далее представитель компании проиллюстрировал потенциальное применение этой технологии в сфере строительства. Например, архитектор может визуализировать расширение дома, рассматривая его через прозрачный экран и используя стилус для создания эскиза предлагаемого проекта.

Как и у любой другой новой технологии, у нее могут быть потенциальные применения, которые еще предстоит обнаружить. В некоторых аспектах эта технология похожа на дополненную реальность (AR). AR, которая стала популярной благодаря таким устройствам, как Vision Pro, предполагает наложение цифрового контента на реальный мир пользователя.

Поскольку в настоящее время ноутбук является концептуальным продуктом, Lenovo не объявила о планах его коммерческой продажи. Прототип устройства был представлен китайским технологическим лидером на выставке Mobile World Congress в Барселоне, крупнейшей выставке мобильной индустрии в мире.

Тем не менее, производители ПК сосредоточены на будущих инновациях после сложного периода. Во время пика пандемии Ковид-19 наблюдался всплеск продаж ПК, но по мере того, как люди возвращались к привычной работе, продажи начали снижаться. По данным Gartner, в прошлом году поставки ПК сократились почти на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Lenovo уже не раз представляла концептуальные устройства в качестве демонстрации своих инновационных возможностей. На прошлогодней выставке MWC Lenovo показала смартфон, оснащенный сворачивающимся экраном.

#lenovo #ноутбук #технология #прозрачный
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