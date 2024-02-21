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Doss
Android-приложение Google Assistant теперь по умолчанию является Gemini
При загрузке или обновлении нового приложения Google Assistant из Play Store теперь по умолчанию используется Gemini

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Недавно Google запустила приложение Gemini для Android, предоставив пользователям Android возможность заменить Google Assistant на Gemini в качестве основного ИИ-ассистента. Похоже, что Google готовится полностью отказаться от использования Assistant, намереваясь заменить его Gemini.

Те, у кого в настоящее время нет приложения Google Assistant на Android и кто решил загрузить его из Play Store, получат Gemini AI по умолчанию. Интересно, что на иконке приложения вместо Google Assistant отображается Gemini. Кроме того, если загрузить отдельное приложение Gemini для Android, то в списке приложений появятся два экземпляра Gemini.

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При открытии приложения Gemini, которое появляется после загрузки Google Assistant, у пользователей есть возможность вернуться к Assistant через Настройки. В результате этого действия иконка приложения изменяется, и оно представляется как Assistant, а не Gemini.

Один из пользователей Reddit обратил внимание на необычную модификацию, реализованную Google. Он заметил, что приложение Assistant на его новом Galaxy S24 Plus автоматически переключилось на Gemini после стандартного обновления приложения через Play Store. Пользователь ранее не выбирал использование Gemini на своем телефоне вместо Assistant. Более того, у него не было отдельного приложения Gemini на телефоне, когда Assistant автономно переключился на Gemini.

Учитывая, что Google по умолчанию предоставляет Gemini тем, кто загружает Assistant, можно с уверенностью сказать, что компания намерена со временем отказаться от использования Assistant. Известно, что Gemini будет постепенно включать в себя все больше функций Assistant по мере расширения доступности и охвата. Похоже, это первый признак того, что нам следует готовиться к прощанию с Google Assistant.

#android #google #gemini #google assistant
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