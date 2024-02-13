Google ужесточает правила для массовых рассылок в Gmail с апреля, требуя аутентификацию отправителей и повышая безопасность

Google выпустила предупреждение о том, что, начиная с апреля, будет наблюдаться увеличение числа отклонений сообщений для отправителей массовых нежелательных электронных писем пользователям Gmail, если они не будут соблюдать новые рекомендации по отправке электронной почты Gmail.

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Новые правила вводятся для защиты пользователей Gmail от нежелательных массовых рассылок. Сообщалось, что некоторые отправители массовых маркетинговых рассылок начали получать сообщения об ошибках, связанных с некоторыми сообщениями, отправленными на аккаунты Gmail. Однако Google разъяснил, что эти конкретные ошибки, 550-5.7.56, не являются новыми и являются результатом ранее существовавших требований к аутентификации.

С апреля Google начнет отклонять определенный процент трафика электронной почты, не соответствующего требованиям, с постепенным увеличением числа отклонений. Если 75% трафика соответствует новым правилам аутентификации отправителей электронной почты, определенный процент из оставшихся 25%, не соответствующих требованиям, будет отклонен. Точный процент еще предстоит определить. Google заявила, что применение новых правил будет постепенным.

Этот методический подход, похоже, уже был применен, и в этом месяце наблюдались временные ошибки в небольшом проценте несоответствующего почтового трафика. Google также заявила, что у массовых отправителей есть время до 1 июня, чтобы внедрить функцию отмены подписки в один клик во всех коммерческих, рекламных сообщениях.

Эти изменения коснутся исключительно массовых рассылок на личные аккаунты Gmail. Отправители массовых рассылок на эти аккаунты, в частности те, кто отправляет не менее 5000 сообщений в день на аккаунты Gmail, должны будут аутентифицировать исходящее электронное письмо и избегать отправки нежелательных или незапрашиваемых электронных писем. Ограничение в 5000 сообщений рассчитывается на основе электронных писем, отправленных с одного и того же основного домена, независимо от количества используемых поддоменов. Ограничение должно быть достигнуто только один раз, чтобы домен был классифицирован как постоянный массовый отправитель.

Эти рекомендации не применяются к сообщениям, отправляемым в аккаунты Google Workspace. Однако все отправители, включая тех, кто использует Google Workspace, должны соответствовать новым требованиям.

Представитель Google заявил, что эти требования внедряются для повышения безопасности на стороне отправителя и предоставления пользователям большего контроля над своими почтовыми ящиками. Это должно позволить получателям доверять отправителю получаемого ими электронного письма, тем самым снижая риск фишинга, поскольку злоумышленники часто используют лазейки для аутентификации. В заключение пресс-секретарь заявил, что выполнение этих требований должно помочь отправителям более эффективно достучаться до тех, кто хочет получить их сообщения, с уменьшенным риском подмены и перехвата со стороны злоумышленников.