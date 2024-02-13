Интерактивный ‘Режим компаньона’ Google Meet выходит на Android и iOS
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Google объявила о расширении своей функции "Режим компаньона", ранее доступной в Интернете и Nest Hub Max, до приложения Meet на платформах Android и iOS.
Режим компаньона предназначен для пользователей, которые участвуют в конференц-звонке через систему аудио/видеоконференцсвязи в помещении. Это обеспечивает доступ к интерактивным функциям и элементам управления для тех, кто находится в конференц-зале или большом конференц-зале для совещаний. К этим функциям относятся:
- Мобильная регистрация в зале, позволяющая другим участникам идентифицировать ваше имя и конференц-зал, из которого вы присоединяетесь.
- Обмен реакциями с помощью эмодзи, не мешая выступающему.
- Поднятие руки, сигнализирующее о желании внести свой вклад в обсуждение.
- Включение субтитров для просмотра субтитров в режиме реального времени во время собрания.
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- Обмен сообщениями в чате с другими участниками собрания.
- Просмотр и увеличение представленного контента для лучшего понимания и слежения за выступающим на вашем персональном устройстве.
На мобильных устройствах режим компаньона позиционируется как инструмент, позволяющий пользователям участвовать в собраниях без использования ноутбука. Новая кнопка "Использовать режим компаньона" будет видна на экране предварительного присоединения.
Эта функция может быть особенно полезна в конференц-залах, где мало места для ноутбука, или в качестве незаметного способа участия во время больших личных совещаний, таких как общие собрания или ратуши.
Режим Google Meet Companion появится на Android и iOS в ближайшие недели и будет доступен как для рабочей области, так и для личных аккаунтов Google.
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