Apple обновляет iOS с приложением Journal, использующим искусственный интеллект Siri для персонализированных журнальных записей

В понедельник, в рамках обновления программного обеспечения iOS 17.2, Apple Inc. представила новое приложение journal, основанное на искусственном интеллекте, для пользователей iPhone. Приложение, впервые представленное в июне, интегрирует виртуального ассистента Apple Siri, который предлагает персонализированные подсказки для ведения журнала на основе действий пользователя, таких как прослушивание музыки, посещение встреч и выполнение упражнений.

Это событие свидетельствует о продолжающейся стратегии Apple по ежегодному расширению возможностей iPhone, тем самым укрепляя свои позиции на рынке по сравнению с конкурентами, такими как платформа Android от Google и другие производители смартфонов.

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iPhone остается флагманским продуктом Apple, приносящим доход примерно в 205 миллиардов долларов в течение 2023 финансового года, что составляет почти 52% от общего объема продаж компании. Постоянно добавляя функции, которые интегрируются в повседневную жизнь пользователей, такие как Apple credit card, App Store и сервис iMessage, Apple стремится укрепить лояльность пользователей и снизить вероятность перехода клиентов на альтернативные бренды или операционные системы.

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Кроме того, приложение Journal подчеркивает особый подход Apple к искусственному интеллекту. В отличие от Google и Microsoft, которые полагаются на облачный ИИ, технология ИИ Apple работает непосредственно на устройстве пользователя. Этот метод обеспечивает повышенную конфиденциальность, особенно для конфиденциальных данных, таких как медицинские записи и маршруты путешествий. В своих маркетинговых усилиях Apple предпочитает использовать термин “машинное обучение”, а не акцентировать внимание на искусственном интеллекте, что отражает более академический взгляд на технологию.