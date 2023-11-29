Virgin Atlantic успешно выполнил полет из Лондона в Нью-Йорк на самолете, работающем исключительно на устойчивом авиационном топливе (SAF)

Самолет Virgin Atlantic, работающий исключительно на экологически чистом авиационном топливе (SAF), успешно выполнил перелет из Лондона в Нью-Йорк. Это достижение, которое состоялось во вторник, подчеркивает потенциал SAF как экологически чистой и низкоуглеродистой альтернативы трансатлантическим рейсам.

Рейс, который вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и прибыл в аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, был частью годичной инициативы Virgin Atlantic по демонстрации возможностей SAF. Полет был выполнен на самолете Virgin Boeing 787, что стало первым коммерческим рейсом, выполняемым исключительно SAF.

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Virgin Atlantic стремится продемонстрировать, что SAF может служить жизнеспособной заменой традиционному реактивному топливу, получаемому из ископаемых видов топлива, и что оно совместимо с современными самолетами. SAF, который производится из отходов, может сократить выбросы углекислого газа до 70 процентов. Однако в настоящее время это составляет лишь 0,1 процента от общего объема авиатоплива, используемого во всем мире.

Успешное завершение рейса во вторник подчеркивает тот факт, что основная проблема увеличения производства SAF является не технической, а скорее вопросом политики и инвестиций, согласно Virgin Atlantic. Компания также подчеркнула необходимость коллективных действий как отрасли, так и правительства для достижения целевых показателей авиационного сектора по сокращению выбросов на 2030 год.

SAF уже используется в реактивных двигателях, хотя и в смеси с обычным топливом. После успешного тестирования Virgin Atlantic и ее партнеры, включая Rolls-Royce и Boeing, получили одобрение Федерального управления гражданской авиации США, регулирующих органов Канады и Соединенного Королевства на выполнение полетов со 100-процентным использованием SAF.

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Топливо, использовавшееся для полета, было в основном получено из растительного масла и отходов животного жира. Основатель Virgin Atlantic Ричард Брэнсон, который находился на борту самолета, выразил свою гордость прогрессом, достигнутым в деле декарбонизации дальнемагистральной авиации. Брэнсон ранее признавал влияние своего бизнеса на изменение климата и обязался принять меры по его смягчению.