Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Первый самолет, использующий только экологически чистое топливо, пересекает Атлантику
Virgin Atlantic успешно выполнил полет из Лондона в Нью-Йорк на самолете, работающем исключительно на устойчивом авиационном топливе (SAF)

реклама

Самолет Virgin Atlantic, работающий исключительно на экологически чистом авиационном топливе (SAF), успешно выполнил перелет из Лондона в Нью-Йорк. Это достижение, которое состоялось во вторник, подчеркивает потенциал SAF как экологически чистой и низкоуглеродистой альтернативы трансатлантическим рейсам.

Рейс, который вылетел из лондонского аэропорта Хитроу и прибыл в аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, был частью годичной инициативы Virgin Atlantic по демонстрации возможностей SAF. Полет был выполнен на самолете Virgin Boeing 787, что стало первым коммерческим рейсом, выполняемым исключительно SAF.

реклама

Virgin Atlantic стремится продемонстрировать, что SAF может служить жизнеспособной заменой традиционному реактивному топливу, получаемому из ископаемых видов топлива, и что оно совместимо с современными самолетами. SAF, который производится из отходов, может сократить выбросы углекислого газа до 70 процентов. Однако в настоящее время это составляет лишь 0,1 процента от общего объема авиатоплива, используемого во всем мире.

Успешное завершение рейса во вторник подчеркивает тот факт, что основная проблема увеличения производства SAF является не технической, а скорее вопросом политики и инвестиций, согласно Virgin Atlantic. Компания также подчеркнула необходимость коллективных действий как отрасли, так и правительства для достижения целевых показателей авиационного сектора по сокращению выбросов на 2030 год.

SAF уже используется в реактивных двигателях, хотя и в смеси с обычным топливом. После успешного тестирования Virgin Atlantic и ее партнеры, включая Rolls-Royce и Boeing, получили одобрение Федерального управления гражданской авиации США, регулирующих органов Канады и Соединенного Королевства на выполнение полетов со 100-процентным использованием SAF.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Топливо, использовавшееся для полета, было в основном получено из растительного масла и отходов животного жира. Основатель Virgin Atlantic Ричард Брэнсон, который находился на борту самолета, выразил свою гордость прогрессом, достигнутым в деле декарбонизации дальнемагистральной авиации. Брэнсон ранее признавал влияние своего бизнеса на изменение климата и обязался принять меры по его смягчению.

#самолет #virgin atlantic
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
Airbus A340 совершил историческую первую посадку в Антарктиде
Что делает режим полета и может ли это сэкономить заряд батареи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
41
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
7
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
1
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Германию захлестнула волна банкротств – разоряется крупный бизнес с годовым доходом свыше €50 млн
8
Российские инженеры погасили спутниковый интернет Starlink над Луганской и Донецкой областями
9
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Новейший БТР российской армии БТ-3Ф способен уничтожить танки Leopard 2, Abrams и Challenger 2
4
Китай запретил экспорт графита – под угрозой производство аккумуляторов для электрокаров в Японии
+
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Российский гибрид подлодки и надводного корабля «Страж» пробудил интерес у ВМФ
+
Турция представила противотанковую ракету с дальностью действия в 4 раза больше, чем у американской
2
Telegraph: Спутники Starlink могут стать законной целью для ВС РФ
6
В Северной Америке люди выстраиваются в очереди, чтобы просто посмотреть на Cybertruck
3
Французские производители сахара требует принять меры против украинской продукции
3
Использование памяти DDR5 в игровых ПК не имеет смысла — она быстрее DDR4 всего на 5%
21
Украина стала единственной в мире страной-эксплуатантом современных систем ПВО Skynex и Skyranger
3
«Калашников» до конца года приступит к производству усовершенствованного автомата АК-12
1
ИИ подвергает сомнению теорию о вымирании динозавров от астероида
10

Популярные статьи

5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
53
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
2
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
11
О наследии Толкина в играх и паразитировании на нем
3
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
22
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
41
Список устройств Samsung, поддерживающих и не поддерживающих новый Android 14
+
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
Половина опрошенных считают, что могли бы посадить пассажирский самолет, но это не так
10

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
18:53
Сложный вопрос не для NPC c оперативкой на 15 сек жизни. Как американцам удаётся колонизировать территории таким образом, что местные в восторге от колонизаторов, которые на них ядерные бомбы скинули....
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Yilec
18:51
А чо не 55 или 555?
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Yilec
18:50
Секель, пусть твои угробы перестанут бомбить Донецк, и всё наладится.
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Enforsen Bsv
18:47
У меня вторым компом , до сих пор трудится старый i7-3770 с ВК 1060 и 16гб оперативки + два монитора для совместных покатушек по Дискорду.... Отлично справляется с всякими Геншининами , Танками и Кора...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Mixail80
18:46
если информация из новости соответствует действительности, то это позор в квадрате... т.к. не только "слабые" но и то что есть показать не смогли... :) как по мне, уж лучше в бою (вдруг "выстрелит"), ...
Пентагон предлагает Киеву обменять переданные Abrams на Leoaprd в соотношении 1 к 4, вернув их в США
Truth Sееker
18:43
Российская "элита" с тобой не согласится
ВСУ потеряли свой первый танк Leopard 1A5 из новой поставки из Германии
Даниил Лавкрафт
18:43
Вообще такое чувство что статью чатбот писал. "Репутация разработчика игр как создателя первоклассных визуальных новелл" - чушь. БЛ просто повезло стать для многих дверью в мир ВН благодаря удачному ...
Разработчики из Soviet Games ищут сценаристов для своего нового проекта
Enforsen Bsv
18:42
Мой совет остаётся прежним. Покупать железо под тебе интересные проекты(игры) на которые ты реально тратишь своё свободное время. ... и не вестись на маркетинг - который постоянно втирает в уши , о ...
5 причин, по которым я буду покупать только дешевые процессоры и видеокарты в свой игровой ПК
Китя.
18:42
Ты НУБ посмотри видео Китай уже рулит https://youtu.be/MnEhYrDx92Q
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
beltar
18:42
А самолеты были сбиты? Был пожар Ми-8, а всё остальное никаких пруфов не имеет. И тем более не надо про "патриот". Максимум хохлядь может с ПЗРК к аэродрому подкрасться, но так больше 1 машины не заце...
ВВС Украины: ПВО сбили пять российских самолетов за пять минут
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем