Полиция Индии расследует взрыв бомбы, в результате которого погибли двое, десятки получили ранения
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Бывший член "Свидетелей Иеговы" был взят под стражу для допроса в связи с его предполагаемым участием во взрыве самодельной взрывчатки в собрании этой группы в Керале, южном штате Индии. Согласно сообщениям полиции, инцидент, произошедший в воскресенье, привел к гибели двух женщин и ранениям еще нескольких человек.
Число погибших возросло до двух после того, как 53-летняя женщина скончалась от полученных ожогов, как заявила министр здравоохранения Вина Джордж. 12-летняя девочка с ожогами, покрывающими 95% ее тела, в настоящее время находится в критическом состоянии.
Доминик Мартин, взявший на себя ответственность за теракты в видеоролике, размещенном в Facebook, сдался в полицейском участке в округе Триссур, примерно в 40 километрах от места взрыва.
Прамод Кумар, сотрудник полиции по связям с общественностью, сообщил агентству Рейтер, что Мартин в настоящее время находится на допросе в Кочи. Хотя он находится под стражей в полиции, его арест официально не зарегистрирован. Кумар добавил, что расследование продолжается, и потребуется некоторое время, чтобы проверить заявление Мартина и подтвердить его причастность к делу.
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