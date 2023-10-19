Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
В Берлине в синагогу бросили бутылки с зажигательной смесью на фоне роста антисемитизма в Германии
В Берлине в среду произошел антисемитский инцидент в синагоге Кахаль Адасс Исроэль. Полиция подтвердила нападение, сообщество об этом сообщило в соцсетях. Ночные беспорядки также были зафиксированы в других районах города. В связи с конфликтом в Газе ужесточили меры безопасности в еврейских учреждениях по всей стране, но продолжались проявления антисемитизма.

реклама

В среду в Берлине, Германия, в синагогу Кахаль Адасс Исроэль были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Факт нападения был подтвержден местной полицией. Сообщество сообщило об инциденте на X, платформе социальных сетей. Полиция присутствовала на месте происшествия для проведения расследования, а прилегающая улица была временно закрыта для движения транспорта.

Центральный совет евреев выразил свое потрясение в связи с инцидентом, отметив его влияние на местную общину. Они объяснили нападение влиянием идеологии ХАМАСА в Германии. Общественный комплекс "Кахаль Адасс Исроэль", расположенный в центре Берлина, включает в себя синагогу, детский сад, школу-ешиву и общественный центр.

реклама

В дополнение к этому нападению поступили сообщения о ночных беспорядках с участием иммигрантов-мусульман и полиции в районах Нойкоельн и Кройцберг, а также у Бранденбургских ворот. По сообщениям, во время этих инцидентов были ранены несколько офицеров.

В ответ на недавний конфликт в Газе, который начался с нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября, в еврейских учреждениях по всей Германии были усилены меры безопасности. Несмотря на эти меры, имели место случаи осквернения израильских флагов и нанесения антисемитской символики на здания, в которых проживают евреи.

#германия #хамас #берлин #газе
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Два беспилотника сбиты над американской базой в Ираке
ВСУ приняли на вооружение три модификации немецкого танка Leopard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северная Корея наладила регулярные поставки боеприпасов в Россию
28
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
5
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин с третьей группой инвалидности
20
Ремонт батареи Tesla, которая повредилась из-за дождя, обошелся в 21 000 долларов
3
Ростех провел испытания ПД-35 — самого большого авиационного двигателя в истории России
5
Apple снова «сломала» миллионы смартфонов – пострадали владельцы iPhone 15 Pro Max за 200 000р
10
Эксперт Сивков считает, что патрулирование Черного моря МиГ-31 с "Кинжалами" позволит сбивать дроны
4
iPad Mini 7 может получить новый процессор и улучшенные камеры
1
Какой будет Windows 12 – Microsoft не будет предлагать новую ОС по платной подписке
+
БМП-1АМ "Басурманин" по чистому везению смогла увернуться от украинской ракеты и попала в кадр
1
Сентябрьские объёмы продаж ноутбуков последовательно выросли на 7%
+
Израильские танки Merkava получили навесы для защиты от дронов
1
Графика в Samsung Galaxy S24+ на 80% быстрее по сравнению с Galaxy S23 Ultra
+
С помощью Google Maps легко избежать штрафа за превышение скорости
1
Steam Deck поддерживает андервольтинг и сброс неудачных настроек в SteamOS 3.5.1 Preview
+
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
+
Tesla накапливает на заводской стоянке в Техасе готовые электрические пикапы Cybertruck
2
RTX 5090 могла бы стать "видеокартой-монстром" с 32Gb памяти и 512-битной шиной
7
Ученые научились перерабатывать пластик в графен и водород
1
NYT: Израиль попросил США о срочной помощи на $10 млрд
4

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
58
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
48
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
15
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
44
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
10
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4

Сейчас обсуждают

Артем Надеждин
05:12
Ну чувак, я спокойно играю и меня не банят😅 Если тебя забанили, не говори за всех😁
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Артем Надеждин
05:09
Если бы вы шарили в технике, то такой ереси бы не писали!
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Артем Надеждин
05:07
А я так понимаю у тебя вообще никакой консолью нет😅
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Артем Надеждин
05:06
И что ты гонишь, я на своей Соника 4 Слим спокойно и в Киберпанк и в Ассасин Вальгаллу, и в Гот ов Вар Рагнарёк играю. Так что если не знаешь не пеши всякую дич!
Sony PlayStation 4 Slim vs Xbox Series S vs Xbox One X в 2023 году
Никита Ермолаев
05:05
У меня 7800х3д и жирная мать с 16 фазами зачем-то. Так вот он в Лин паке больше 100w не жрёт, в играх 50w. Интересно сколько жрет 14900 меньше 400w или нет
Core i9-14900K разочаровал экспертов – флагман Intel уступил менее дорогому Ryzen 7800X3D в играх
Brotato
05:01
Васютин, хватит распространять свою шизу, которую ты высасываешь из своего больного мозга! По слитым документам FTC было подтверждено, что подразделение Xbox очень даже приносит прибыль. И тебя на DT...
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
Валера Махаш
04:27
Не ломайте ему кайф, путсть пооргазмирует на Илона нашего Макса
Российская компания в частном порядке смогла провести успешные испытания ракетного двигателя РД-1
Андрей хохо
04:08
Возьму, если не возражаете, на вооружение фразу🤣
Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
Андрей хохо
04:07
Напоминаю. Чубайтого тут никто пальцем не тронет, коль уж миллиарды разворованы, а гарант многоходовочник его "мажет" так что, сиречь он дома. Напомнил? Про лиотех тоже говорили много. Вообще попи3дет...
Российские гигафабрики: «КамАЗ» и «Росатом» запускают крупнейший завод по производству аккумуляторов
DungeonMasterGT
03:59
Я тебя огорчу, с таким подходом ты и винду сломаешь. Современную 10 сломать конечно сложно, это не 9х и не хп эпохи до sp3, но ты сможешь, тут явно проблема с hands.dll и прокладкой а не с системой
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем