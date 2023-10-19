В Берлине в среду произошел антисемитский инцидент в синагоге Кахаль Адасс Исроэль. Полиция подтвердила нападение, сообщество об этом сообщило в соцсетях. Ночные беспорядки также были зафиксированы в других районах города. В связи с конфликтом в Газе ужесточили меры безопасности в еврейских учреждениях по всей стране, но продолжались проявления антисемитизма.

В среду в Берлине, Германия, в синагогу Кахаль Адасс Исроэль были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Факт нападения был подтвержден местной полицией. Сообщество сообщило об инциденте на X, платформе социальных сетей. Полиция присутствовала на месте происшествия для проведения расследования, а прилегающая улица была временно закрыта для движения транспорта.



Центральный совет евреев выразил свое потрясение в связи с инцидентом, отметив его влияние на местную общину. Они объяснили нападение влиянием идеологии ХАМАСА в Германии. Общественный комплекс "Кахаль Адасс Исроэль", расположенный в центре Берлина, включает в себя синагогу, детский сад, школу-ешиву и общественный центр.





реклама

В дополнение к этому нападению поступили сообщения о ночных беспорядках с участием иммигрантов-мусульман и полиции в районах Нойкоельн и Кройцберг, а также у Бранденбургских ворот. По сообщениям, во время этих инцидентов были ранены несколько офицеров.



В ответ на недавний конфликт в Газе, который начался с нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября, в еврейских учреждениях по всей Германии были усилены меры безопасности. Несмотря на эти меры, имели место случаи осквернения израильских флагов и нанесения антисемитской символики на здания, в которых проживают евреи.