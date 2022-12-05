Обзор комплекта оперативной памяти ADATA XPG Caster RGB DDR5 32Gb 6400MHz (AX5U6400C4016G-DCCARGY)
Данный обзор изрядно подзадержался по не зависящим от меня причинам. Но сейчас я готов во всех красках расписать свои впечатления от этого действительно отличного комплекта оперативной памяти.
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Он поставляется яркой переливающейся коробочке, выполненной в красной цветовой гамме. На лицевой стороне главное место уделено самому модулю памяти, вверху перечисляются все поддерживаемые типы управления подсветкой – а поддерживаются все основные от всех основных производителей материнских плат. В нижней части слева название продукта, а справа – данные об объеме и скорости оперативной памяти. Одинокий модуль и крупное число 16 могут поначалу смутить, но маркировка сзади, а главное, содержимое коробки расставляют все по своим местам.
Здесь именно два модуля по 16 ГБ, общим объемом, соответственно, в 32 ГБ и с частотой 6400 МГц. Так они выглядят с лицевой стороны:
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А так – с обратной:
Радиаторы выглядят строго и солидно – как раз, как я люблю. И достаточно невысокие – не помешают самым крупным системам охлаждения.
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В моем случае так и вышло:
Ожидаемо, по умолчанию, по пластиковой вставке медленно бежит радужная волна. Но, напомню, подсветку можно синхронизировать с материнской платой всех основных производителей. Включая и ASUS, как было в моем случае.
Тестовый стенд:
- Процессор Intel Core i9-12900K;
- Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Hero;
- Видеокарта Gainward GeForce RTX 3080 Chasing Wind 10GB;
- Блок питания Seasonic Prime TX-1000.
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По умолчанию ожидаемо включается базовый безопасный режим работы оперативной памяти на 4800 МГц.
В таком моя предыдущая память Kingston работает в режиме XMP. Здесь же включение XMP активирует полноценный режим 6400 МГц:
С разгоном современной памяти для оверклокеров рассчитывать на слишком хорошие результаты давно не приходится. Хочешь более высокую частоту – в линейке всех производителей есть соответствующие продукты (конечно, по более высоким ценам). Но XPG Caster 6400 меня порадовала, почти сразу же стабильно заработав на 6800 МГц.
А впоследствии удалось еще даже немного снизить тайминги относительно штатных для режима 6400 МГц:
Проверить стабильность полным прогоном Memtest у меня времени не было, но Prime95 на час обычно более чем достаточно. Так и вышло, память уже полтора месяца работает у меня в домашнем компьютере в последнем приведенном режиме 6800-38-38-38-70-108, и система при этом демонстрирует полную стабильность.
Но быстрые компоненты нужны не сами по себе, а чтобы приносить более высокую производительность. Ее я также протестировал. Сравним три варианта:
- XPG Caster в штатном режиме 6400 МГц
- XPG Caster с разгоном до 6800 МГц
- Kingston DDR5-4800-38-38-38-70-116, вот такую:
Первым делом, сравним показатели в тесте AIDA64:
Можно видеть существенное преимущество XPG Caster. И даже заметный невооруженным глазом прирост от разгона.
Остальные результаты тестирования производительности сведем в табличку:
|Тест
|XPG Caster 6400MHz
|XPG Caster 6800MHz
|Kingston 4800MHz
|
CPU-Z Bench Single Thread
|
829.2
|
830.6
|
814.5
|
CPU-Z Bench Multi Thread
|
11425.2
|
11435.6
|
11342.7
|
WinRAR
|
51181
|
52432
|
50233
|
Cinebench R23 Multi Core
|
27245
|
27423
|
27175
|
3DMark Time Spy Score
|
18130
|
18133
|
17927
|
3DMark CPU Score
|
20402
|
20413
|
18617
Как видно, в реальной жизни ожидать прямо-таки разительного преимущества более быстрой памяти не стоит. Однако же в каких-то применениях прирост производительности все равно будет. И отдельный небольшой прирост даст разгон. В случае с XPG Caster RGB DDR5-6400 разгон оказался вполне достойным. Да и вообще это отличный продукт высокого уровня. Память отлично выглядит, снабжена гибко настраиваемой подсветкой. Она и по умолчанию работает на отличных частоте и таймингах, а в разгоне способна выжать еще немного и того, и другого. Такой продукт можно смело рекомендовать к приобретению.
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