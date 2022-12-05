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Данный обзор изрядно подзадержался по не зависящим от меня причинам. Но сейчас я готов во всех красках расписать свои впечатления от этого действительно отличного комплекта оперативной памяти.

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Он поставляется яркой переливающейся коробочке, выполненной в красной цветовой гамме. На лицевой стороне главное место уделено самому модулю памяти, вверху перечисляются все поддерживаемые типы управления подсветкой – а поддерживаются все основные от всех основных производителей материнских плат. В нижней части слева название продукта, а справа – данные об объеме и скорости оперативной памяти. Одинокий модуль и крупное число 16 могут поначалу смутить, но маркировка сзади, а главное, содержимое коробки расставляют все по своим местам.

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Здесь именно два модуля по 16 ГБ, общим объемом, соответственно, в 32 ГБ и с частотой 6400 МГц. Так они выглядят с лицевой стороны:

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А так – с обратной:

Радиаторы выглядят строго и солидно – как раз, как я люблю. И достаточно невысокие – не помешают самым крупным системам охлаждения.

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В моем случае так и вышло:

Ожидаемо, по умолчанию, по пластиковой вставке медленно бежит радужная волна. Но, напомню, подсветку можно синхронизировать с материнской платой всех основных производителей. Включая и ASUS, как было в моем случае.

Тестовый стенд:

Процессор Intel Core i9-12900K;

Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Hero;

Видеокарта Gainward GeForce RTX 3080 Chasing Wind 10GB;

Блок питания Seasonic Prime TX-1000.

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По умолчанию ожидаемо включается базовый безопасный режим работы оперативной памяти на 4800 МГц.

В таком моя предыдущая память Kingston работает в режиме XMP. Здесь же включение XMP активирует полноценный режим 6400 МГц:

С разгоном современной памяти для оверклокеров рассчитывать на слишком хорошие результаты давно не приходится. Хочешь более высокую частоту – в линейке всех производителей есть соответствующие продукты (конечно, по более высоким ценам). Но XPG Caster 6400 меня порадовала, почти сразу же стабильно заработав на 6800 МГц.

А впоследствии удалось еще даже немного снизить тайминги относительно штатных для режима 6400 МГц:

Проверить стабильность полным прогоном Memtest у меня времени не было, но Prime95 на час обычно более чем достаточно. Так и вышло, память уже полтора месяца работает у меня в домашнем компьютере в последнем приведенном режиме 6800-38-38-38-70-108, и система при этом демонстрирует полную стабильность.

Но быстрые компоненты нужны не сами по себе, а чтобы приносить более высокую производительность. Ее я также протестировал. Сравним три варианта:

XPG Caster в штатном режиме 6400 МГц XPG Caster с разгоном до 6800 МГц Kingston DDR5-4800-38-38-38-70-116, вот такую:

Первым делом, сравним показатели в тесте AIDA64:

Можно видеть существенное преимущество XPG Caster. И даже заметный невооруженным глазом прирост от разгона.

Остальные результаты тестирования производительности сведем в табличку:

Тест XPG Caster 6400MHz XPG Caster 6800MHz Kingston 4800MHz CPU-Z Bench Single Thread 829.2 830.6 814.5 CPU-Z Bench Multi Thread 11425.2 11435.6 11342.7 WinRAR 51181 52432 50233 Cinebench R23 Multi Core 27245 27423 27175 3DMark Time Spy Score 18130 18133 17927 3DMark CPU Score 20402 20413 18617





Как видно, в реальной жизни ожидать прямо-таки разительного преимущества более быстрой памяти не стоит. Однако же в каких-то применениях прирост производительности все равно будет. И отдельный небольшой прирост даст разгон. В случае с XPG Caster RGB DDR5-6400 разгон оказался вполне достойным. Да и вообще это отличный продукт высокого уровня. Память отлично выглядит, снабжена гибко настраиваемой подсветкой. Она и по умолчанию работает на отличных частоте и таймингах, а в разгоне способна выжать еще немного и того, и другого. Такой продукт можно смело рекомендовать к приобретению.