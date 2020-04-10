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Я являюсь давним читателем overclockers.ru. Особенно здесь люблю обзоры корпусов и систем охлаждения, что, собственно, можно заметить даже по конфигурации моего ПК. После очередного частичного апгрейда пересобираю домашний компьютер и хочу рассказать о блоке питания, который будет использоваться — Aerocool Aero Bronze 750W. Главные критерии при выборе для меня — тишина, эффективность и запас мощности, ведь обычно я не меняю весь ПК целиком, поэтому задел на будущее не помешает.

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Корпус Fractal Design Meshify C Mini

Материнская плата ASRock B365M Pro4

Процессор Intel Core i5 8500

Оперативная память 2 x 8Gb DDR4 2666MHz Patriot Viper Elite

Видеокарта Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 4GB

SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 240GB

Жесткий диск WD Red IntelliPower 2 TB

Жесткий диск Seagate ST3500418AS 500GB

Конфигурация ПК:

Осталось, по сути, только купить актуальную видеокарту…

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Перейдём к распаковке. Коробка БП обёрнута прозрачной плёнкой, а на её сторонах есть описание характеристик и преимуществ (на 10 языках, есть русский).

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Встроенный APFC (активный компенсатор коэффициента мощности) > 0.9

Японские основные конденсаторы 105 °C «премиум» класса

Встроенный конвертер DC-DC

Высокотехнологичные твердотельные конденсаторы

Выпускается с черными плоскими кабелями для удобства прокладки проводов

Максимальная скорость вращения вентилятора – 1800 об./мин. и начальная скорость 800 об./мин. до достижения 60% нагрузки

Из главных:

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Остальные характеристики можно посмотреть на странице официального сайта производителя

На коробке также указаны типы разъёмов и их количество.

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Внутри находится сам блок в защитной пупырчатой плёнке, кабель питания, 4 болтика для крепления БП к корпусу и инструкция пользователя.

Один из болтиков прикрыт гарантийной наклейкой.

Длина кабеля для питания материнской платы (20+4 PIN) составляет 60 см. Все кабели я не стал измерять, кажется, что хватит их для любого корпуса. На фото ниже можно примерно оценить.

Приступаю к установке, никаких особенностей здесь нет — сначала вставил блок питания в корпус. В моём случае БП не видно с левого бока корпуса даже с открытой крышкой, т.к. соответствующий отсек перекрыт металлическим кожухом.

Затем подключаю кабели питания к материнской плате и к видеокарте (тут, наверное, можно было изящнее подвести кабель, но я просто провёл по низу корпуса, потоку воздуха от вентилятора на вдув это не должно помешать).

Правая сторона корпуса без крышки выглядит менее аккуратно, но благодаря плоским кабелям легко всё уложить даже в таком небольшом корпусе. Понравилось, как чётко защёлкиваются кабели при подключении, разъёмы к накопителям сидят плотно и надёжно.

Блок установлен и подключен.

Тестовый запуск перед закрытием корпуса.

Как видно, напряжения все в норме. И, что для меня немаловажно, блок и правда оказался очень тихим — его вообще не слышно на фоне процессорного кулера и корпусных вентиляторов, обороты каждого из которых меньше 1000 в минуту.

Что касается технической части, производитель заявляет для блока питания Aero Bronze 750W лучший в своём классе набор технологий защиты. К тому же это не первый блок Aerocool, с которым я имею дело. В сборках для знакомых я использовал KCAS Plus 650M и KCAS Plus 500W, оба работают давно и полностью отвечают поставленным требованиям.

Блок питания установлен и проверен. В следующий раз корпус ПК буду открывать для апгрейда видеокарты.

Спасибо за внимание!