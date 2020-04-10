Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W

для раздела Блоги
1
2080 Ti - цена упала на порядок
Регард снова в строю: RTX 2080 дешевле чем везде
-14000р на RTX 2080 в Ситилинке. Цены идут вниз
Предложение дня - Ryzen 3990X за 340 тысяч рублей
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Я являюсь давним читателем overclockers.ru. Особенно здесь люблю обзоры корпусов и систем охлаждения, что, собственно, можно заметить даже по конфигурации моего ПК. После очередного частичного апгрейда пересобираю домашний компьютер и хочу рассказать о блоке питания, который будет использоваться — Aerocool Aero Bronze 750W. Главные критерии при выборе для меня — тишина, эффективность и запас мощности, ведь обычно я не меняю весь ПК целиком, поэтому задел на будущее не помешает.

реклама

Конфигурация ПК:

  • Корпус Fractal Design Meshify C Mini
  • Материнская плата ASRock B365M Pro4
  • Процессор Intel Core i5 8500
  • Оперативная память 2 x 8Gb DDR4 2666MHz Patriot Viper Elite
  • Видеокарта Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 4GB
  • SSD-накопитель Kingston HyperX 3K 240GB
  • Жесткий диск WD Red IntelliPower 2 TB
  • Жесткий диск Seagate ST3500418AS 500GB

Осталось, по сути, только купить актуальную видеокарту…

реклама

Перейдём к распаковке. Коробка БП обёрнута прозрачной плёнкой, а на её сторонах есть описание характеристик и преимуществ (на 10 языках, есть русский).

реклама

Из главных:

  • Встроенный APFC (активный компенсатор коэффициента мощности) > 0.9
  • Японские основные конденсаторы 105 °C «премиум» класса
  • Встроенный конвертер DC-DC
  • Высокотехнологичные твердотельные конденсаторы
  • Выпускается с черными плоскими кабелями для удобства прокладки проводов
  • Максимальная скорость вращения вентилятора – 1800 об./мин. и начальная скорость 800 об./мин. до достижения 60% нагрузки

реклама

Остальные характеристики можно посмотреть на странице официального сайта производителя.

На коробке также указаны типы разъёмов и их количество.

реклама


Внутри находится сам блок в защитной пупырчатой плёнке, кабель питания, 4 болтика для крепления БП к корпусу и инструкция пользователя.

Один из болтиков прикрыт гарантийной наклейкой.

Длина кабеля для питания материнской платы (20+4 PIN) составляет 60 см. Все кабели я не стал измерять, кажется, что хватит их для любого корпуса. На фото ниже можно примерно оценить.

Приступаю к установке, никаких особенностей здесь нет — сначала вставил блок питания в корпус. В моём случае БП не видно с левого бока корпуса даже с открытой крышкой, т.к. соответствующий отсек перекрыт металлическим кожухом.

Затем подключаю кабели питания к материнской плате и к видеокарте (тут, наверное, можно было изящнее подвести кабель, но я просто провёл по низу корпуса, потоку воздуха от вентилятора на вдув это не должно помешать).

Правая сторона корпуса без крышки выглядит менее аккуратно, но благодаря плоским кабелям легко всё уложить даже в таком небольшом корпусе. Понравилось, как чётко защёлкиваются кабели при подключении, разъёмы к накопителям сидят плотно и надёжно.

Блок установлен и подключен.

Тестовый запуск перед закрытием корпуса.

Как видно, напряжения все в норме. И, что для меня немаловажно, блок и правда оказался очень тихим — его вообще не слышно на фоне процессорного кулера и корпусных вентиляторов, обороты каждого из которых меньше 1000 в минуту.

Что касается технической части, производитель заявляет для блока питания Aero Bronze 750W лучший в своём классе набор технологий защиты. К тому же это не первый блок Aerocool, с которым я имею дело. В сборках для знакомых я использовал KCAS Plus 650M и KCAS Plus 500W, оба работают давно и полностью отвечают поставленным требованиям.

Блок питания установлен и проверен. В следующий раз корпус ПК буду открывать для апгрейда видеокарты.

Спасибо за внимание!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aerocool блок питания
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
38
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
3
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
33
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
8
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
39
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
94
Группировка вкладок стала доступна в браузере Google Chrome 81
8
AMD публикует обновленные драйверы чипсетов серии 300, 400 и X570 исправляющие ошибки
13
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT от ASUS получили новую версию BIOS, которая позволит значительно увеличить производительность
3
В Steam наконец-то раздадут по-настоящему достойную AAA игру
12
Intel готовит мощную видеокарту для конкуренции с NVIDIA Ampere с производительностью до 36 TFLOP – Wccftech
22
AMD почувствовала силы теснить Intel и дальше
11
AMD рассказала о преимуществах своих геймерских видеокарт Radeon RX 5000 и процессоров Ryzen 3000
11
Список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 и Android 11
13
Настольные процессоры AMD Ryzen Zen 3 "Vermeer" 4-го поколения будут выпущены в октябре 2020 года
37
Мод с искусственным интеллектом для The Witcher 3 получил обновление и дополнительные возможности
3
Honor 20 и Honor 20 Pro потеряли в цене
+
В сентябре AMD может порадовать новыми настольными процессорами
9
GeForce MX - ожидаемый конкурент для Intel XE
15
Создатели игры Ведьмак 3 рассказали, сколько за 5 лет было продано копий игры
7
Linux-сервера на протяжении многих лет взламывались хакерами — исследование Blackberry
20
Новый джойстик PlayStation 5 стал мемом ещё до официального выхода – все шутки интернета в одном материале
6
EVGA засветила выборочные характеристики платы на основе Intel Z490
11
Похоже, Amazon случайно назвала точную дату выхода своего MMO-проекта New World
4

Популярные статьи

Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
302
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
88
8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1
6
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
87
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
38
Барахолки vs магазины - собираем бюджетный компьютер геймера в апреле 2020
40
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
3
Безопасно наблюдаем за распространением коронавируса в России через интернет - обзор сайтов-информеров
9
MediaTek искусственно повышает результаты синтетических тестов с 2017 года
9

Сейчас обсуждают

Luck-AD
00:39
Так они по идее обещали токо под азотом :D На воде вообще все печально... а про малейший разгон даже думать страшно... когда жидкость в СЖО начнет реально кипеть то будет не смешно (
Дуэт Intel Core i9-10900K и MSI Z490-S01 не смог обогнать AMD Ryzen 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
LaSaper
00:38
Аффигеть! Весь мир произвёл товаров и услуг за год на сумму 188 трл.долларов. Общемировой долг банкам составляет 273 трл.долларов! А тут двадцатка штрафа! Да где же её взять?! Опять дубинами размахива...
К Китаю поданы иски на 20 триллионов долларов из-за COVID-19
huk87
00:38
Внятного ответа не получил что быстрее, вроде равны примерно 3600 и инженерник 8700 в играх, инженерник не 8700к у него частота ниже
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
w
00:35
технопотаскуха
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Lazut4ik
00:28
а почему ни слова о том на какой "доске" с каким чипсетом стояла RX 5500 XT ? с каким PCI® Express 3.0 или 4.0 ? потому что разница есть, потому как у этого обрубка всего 8 линий, а доски с PCI® Expr...
Лучшая бюджетная видеокарта для геймеров – AMD RX 5500 XT против NVIDIA GTX 1650 Super по версии Нardwaretimes
RadeoForce
00:25
он за собчак
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Ahmed Ragutyan
00:24
Не обзор, а ОБЗОРИЩЕ! Всем бы так.
Краткий обзор блока питания Aerocool Aero Bronze 750W
rebel-1
00:20
Ну дааааа. И много вы видели работодателей, которые устраивали своих сотрудников на другие работы? Причем не навсегда при уходе, а временно, чтоб потом забрать назад. Если конечно сотрудник потом согл...
Компания TalentTech запустила сервис для поиска работы в условиях самоизоляции
Stron
00:20
А в чем отличие ноутбучного камня от обычного?
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Алексей Носков
00:20
Автор, вам не надоело "оповещать" население о всяком цифровом мусоре? Впрочем, это риторический вопрос.
Праздник во время самоизоляции - Epic Games Store, Steam и Indiegala раздают 5 отличных игр бесплатно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем