Китай завершил строительство крупнейшей в мире гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) «Фэннин» в провинции Хэбэй, недалеко от Пекина и Тяньцзиня. Станция общей мощностью 3,6 ГВт стала важным элементом энергетической инфраструктуры страны, способствуя интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечивая стабильность энергосистемы.

Строительство ГАЭС «Фэннин» началось в мае 2013 года и потребовало инвестиций в размере 19,24 миллиарда юаней (около 2,6 миллиарда долларов США). Станция оснащена 12 реверсивными насос-турбинами мощностью по 300 МВт каждая, включая две установки с регулируемой скоростью, впервые примененные в Китае. Эти переменно-скоростные агрегаты позволяют гибко реагировать на изменения нагрузки в сети, повышая эффективность и стабильность работы станции.

ГАЭС функционирует по принципу перекачки воды между двумя резервуарами, расположенными на разных высотах. В периоды избыточной генерации, например, от солнечных или ветровых электростанций, энергия используется для перекачки воды в верхний резервуар. В часы пикового потребления вода сбрасывается обратно в нижний резервуар через турбины, вырабатывая электроэнергию. Таким образом, станция выполняет роль гигантской батареи, аккумулируя избыточную энергию и высвобождая ее по мере необходимости.

Расположенная вблизи 10-гигаваттной базы ветровой и солнечной энергии в Чжанцзякоу, ГАЭС «Фэннин» играет ключевую роль в балансировке нестабильной генерации от возобновляемых источников. Станция способна генерировать 6,61 ТВт·ч электроэнергии в год, потребляя при этом 8,71 ТВт·ч для перекачки воды. Это способствует более эффективному использованию возобновляемых ресурсов и снижению зависимости от ископаемого топлива.

Введение в эксплуатацию ГАЭС «Фэннин» отражает стремление Китая к развитию устойчивой энергетики и снижению углеродного следа. Станция не только обеспечивает надежное энергоснабжение столичного региона, но и служит моделью для будущих проектов в области гидроаккумулирующей энергетики. Ее успешная реализация подчеркивает технологические достижения страны и ее приверженность глобальным экологическим целям.