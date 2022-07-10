Возможно ли без стороних программ изменить ID своего компьютера, чтобы обойти *Бан по железу*
Я не приветствую читы. Данная статья написана исключительно в развлекательных целях.
Только вы несете ответственность за аккаунт, я лишь поделюсь рабочим способом.
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Так как служба поддержки никогда не скажет за что вас заблокировали,но если через 10-15 секунд после начала матча вы получаете такую замечательную табличку. Поздравляю тебя юный читер! У тебя бан по *железу пк*
Если начать искать причину,по *тематическим сайтам* то одни пишут что всё пропало,другие надо покупать Спуфер ( не знаю что это такое,вроде меняет всё твое железо,но блин он стоит 500р+ надо продлевать его. Бред не находите?
Неужели нет простого способа? ДРУЗЬЯ МОИ ЕСТЬ!
Важно : Забудьте все свои аккаунты,их у вас больше нет. Если вы даже смените весь ПК ,но зайдете с того аккаунта куда прилетел бан,то опять важе железо в баню улетит.
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Я методом тыка * 4 раза винду переустанавливал. выяснил по каким *железякам* прилетает бан.
1) ID Windows , Ключ Windows , Имя пользователя .
2) По ID Процессора,оперативной памяти,жёсткий диск
3) IP адрес
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4) МАС адрес
Итак всё по порядку:
Перезагружаем ПК И ЗАХОДИМ В Bios, банально но чтоб сменить id Процессора и Оперативной памяти надо их *разогнать или сбросить настройки,если бан *прилетел на *разогнанном железе* если у вас пк был в стоке,тогда немного разогнать.
Сохраняем ,выключаем. Подключаем флешку с Windows.
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Сносим Windows , Заранее подготовив образ Windows на флешке.
Установив Windows мы выполнили сразу 2 пункта. 1,2.
Меняем ip адрес я делал у себя так.
Если у вас динамический ip, то вам придётся ЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА
Ну вот и почти всё! нетрудно правда? Осталось сменить МАС ,Но это уже пустяки для нас.Открываем диспетчер устройств-Сетевые адаптеры-Свойства-Дополнительно.Ищем : Сетевой адрес и пишем 12 цифр и букв *чередованием* Всё !
Мы благополучно обошли * бан по железу* не использовав не одного стороннего ПО.
Создаем НОВЫЙ АККАУНТ в epic games, Скачиваем фортнайт и играем.
И больше не балуемся с запрещенным софтом. Ведь сегодня сработало, а завтра нет. И те две ванги сверху будут правы.
Всем спасибо,
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