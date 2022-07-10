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Возможно ли без стороних программ изменить ID своего компьютера, чтобы обойти *Бан по железу*

Все хотят попробовать читы, но не думают о последствиях, а последствия очень плачевны
[ ] для раздела Блоги
11
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Я не приветствую читы. Данная статья написана исключительно в развлекательных целях.
Только вы несете ответственность за аккаунт, я лишь поделюсь рабочим способом.

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Так как служба поддержки никогда не скажет за что вас заблокировали,но если через 10-15 секунд после начала матча вы получаете такую замечательную табличку. Поздравляю тебя юный читер! У тебя бан по *железу пк* 

Если начать искать причину,по *тематическим сайтам* то одни пишут что всё пропало,другие надо покупать Спуфер ( не знаю что это такое,вроде меняет всё твое железо,но блин он стоит 500р+ надо продлевать его. Бред не находите?

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Неужели нет простого способа? ДРУЗЬЯ МОИ ЕСТЬ!

Важно : Забудьте все свои аккаунты,их у вас больше нет. Если вы даже смените весь ПК ,но зайдете с того аккаунта куда прилетел бан,то опять важе железо в баню улетит.

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Я методом тыка * 4 раза винду переустанавливал. выяснил по каким *железякам* прилетает бан.

1) ID Windows , Ключ Windows , Имя пользователя .

2) По ID Процессора,оперативной памяти,жёсткий диск

3) IP адрес

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4) МАС адрес

Итак всё по порядку: 

Перезагружаем ПК И ЗАХОДИМ В Bios, банально  но чтоб сменить id Процессора и Оперативной памяти надо их *разогнать или сбросить настройки,если бан *прилетел на *разогнанном железе* если у вас пк был в стоке,тогда немного разогнать.

Сохраняем ,выключаем. Подключаем флешку с Windows.

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Сносим Windows , Заранее подготовив образ Windows на флешке.

Установив Windows мы выполнили сразу 2 пункта.  1,2.

 

Меняем ip адрес я делал у себя так.

Если у вас динамический ip, то вам придётся ЗВОНИТЬ ОПЕРАТОРУ ВАШЕГО ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА

Ну вот и почти всё! нетрудно правда? Осталось сменить МАС ,Но это уже пустяки для нас.Открываем диспетчер устройств-Сетевые адаптеры-Свойства-Дополнительно.Ищем : Сетевой адрес и пишем 12 цифр и букв *чередованием* Всё !

Мы благополучно обошли * бан по железу* не использовав не одного стороннего ПО.

Создаем НОВЫЙ АККАУНТ в epic games, Скачиваем фортнайт и играем.

И больше не балуемся с запрещенным софтом. Ведь сегодня сработало, а завтра нет. И те две ванги сверху будут правы.

Всем спасибо,

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фортнайт fortnite: battle royale бан fortnite: бан по железу обойти бан по железу
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