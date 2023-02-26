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Доброго всем дня. Напишу подробное руководство, как изготовил шикарный системный блок, занимающий крайне мало места и обладающий отменной производительностью.

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Где-то год назад, при разборе кладовки, мной были обнаружены ничего не стоящие компьютерные комплектующие, а именно блок питания Great Wall на 450Вт и материнская плата Asus H81m-Plus (S1150). Решил сделать небольшой, но функциональный системник, который влез бы в рюкзак и весил не более 3кг. А так же был красивым и функциональным.

Итак, поехали. У нас есть основополагающие комплектующие, а именно блок питания и материнская плата. Они взяты за основу будущего корпуса. Чтобы комп не был каким-то неказистым, в лицевую панель решил добавить валяющиеся без дела светодиодные часы с будильником и запитать от дежурного напряжения блока питания (БП). За основу взято два корпуса Codegen с Авито забесплатно (100р на бензин). С них использовалась пластина крепления матплаты совместно с задней панелью (целиком - ограничен платами mini/microATX) и металлические элементы конструкции. Размеры подбирались такие: высота 130мм, глубина 260мм, ширина 330мм. Все подгонялось по месту (по плате и блоку питания). Сам блок питания модернизировался(отпаивались ненужные провода и прдрезалась рамка вентилятора для компактности).

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В ходе болгарочных работ получился такой каркас

Первоначальный каркас с комплектующими



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По центру лицевой панели установил табло семисегментного индикатора, а несколько сзади основную плату. Органы управления вынес на правую боковую стенку (кнопки от корпуса и светодиодных часов). Не забыл про допколодку USB 2.0. Вышло вот так.

Первоначальный вариант в сборе





Получилось вполне нормально. Осталось дело за малым, укомплектовать системный блок комплектующими. В течение полугода, покупая/перепродавая лоты на Авито, собрал такие детали (с ценами):

1. Материнская плата Ausu H81m Plus (имелась)

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2. Процессор Xeon e3-1240 v3 (2000 руб.) + система охлаждения Dell pro liant (с сервера, за шоколадку)

3. Оперативная память 2х8Гб Samsung M378B1G73DB0-CK0 (2000 руб. за 16 Гб)

4. Видеокарта Palit GTS 450 1Gb (+ Gigabyte RTX2060 - ориентировался под нее - она впритык, первая обошлась в 800 руб.)

5. ТВ тюнер AverTV_CaptureHD (300 руб.)

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6. SSD Kingston 128 Гб (Win 7 - 300 руб.) + Samsung 860 evo 500 Гб (Win 10 - 4200 руб., снят с основного компа, где покупался новым в Эльдорадо).

Итого цена всех деталей вышла 9600 руб. В ходе эксплуатации отмечена плохая продуваемость, вентилятора блока питания и пассивной конвекции не хватало. Принял решение изготавливать реобас. Нашел на Авито 3 тонких вентилятора в плохом состоянии за 100 руб. Дома их разобрал и заменил втулки скольжения на подшипники качения (по 55р в магазине Сфера 2В + 165 руб.). Для изготовления реобаса потребовалась микросхема из Чип и Дип за 45 руб. (итого 310руб.) и сетка от микроволновки (нашел в гараже). Вышло вот так

Вентиляторы задней панели с реобасом



Воздушный поток у двух вентиляторов над процессором работает "на выдув", ближе к блоку питания "на вдув". Есть отдельная кнопка включения/выключения всей конструкции. После проделанных манипуляций температурный режим стал удобоваримым, не более 65С при максимальном уровне шума и 72С при минимальном. Суммарное потребление системы, по данным ваттметра, составляет 205Вт (с GTS450).

Попользовавшись месяц-второй собранной системой, понял, что мне не хватает встроенной акустики, USB 3.0 на центральной панели и e-sata портов. Сказано, сделано. На просторах Авито нахожу колонки (Genius 2Вт), панель (100 руб. - 2 USB2.0, 2 USB 3.0 и аудиоколодка и 100 руб. E-sata). Дальше дело за токарными работами Размета передней панели под колодки и колонки



Все разметил и вырезал дремелем. Подогнал по мест напильником. На боковой стороне разместил блок усилителя аудио (вкл./выкл., громкость и индикатор) и кнопки реобаса (вкл., напряжение 4-11в). Компьютер приобрел практически законченный вид.

В сборе, без панели аудиоусилителя.



В итоге данный вариант меня полностью устроил. Докупил на Авито Wi-Fi USB Tp-Link адаптер (100 руб.), BlueTooth модуль (100 руб.) и беспроводную колонку (бесплатно, на починку). Завершенный результат приведён ниже. Так же приведено быстродействие.









































Осталось вмонтировать амперметр, вольтметр и термометр. Детали заказаны и получены с АлиЭкспресс. Ближе к лету поставлю, а так компьютер справляется со всеми поставленными задачами, даже с игровыми (с использованием видеокарты RTX2060). Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Всем добра!

PS: может кому интересно, как все настраивалось и обкатывалось.



