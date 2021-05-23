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В каких случаях чинить ноутбук самостоятельно, а когда нести в сервис

От поломок не застрахованы даже самые дорогие ноутбуки
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Даже самые надежные ноутбуки не застрахованы от поломок, несмотря на заявленное производителем высокое качество сборки и повышенную надежность. Не в последнюю очередь потому, что в большинстве случаев именно компоненты, подвергающиеся постоянным нагрузкам, выходят из строя. Источники питания, батареи, клавиатуры, дисплеи и кабели — это первые части ноутбука, которые выходят из строя. Особенно в процессе эксплуатации страдают блоки питания, которые защищают девайс от проблем с электросетью.

Вопреки распространенному, но ошибочному мнению, их можно и даже нужно заменить после поломки. В частности, некоторые из этих компонентов могут быть заменены более мощными в процессе. Единственное, что действительно может вызвать трудности — это замена видеокарты и процессора. Образцы совместимых чипов на рынке найти крайне сложно, а их замена требует определенных навыков.

Можно ли самостоятельно провести ремонт ноутбука?

Неисправные компоненты ноутбука можно легко заменить самостоятельно — просто узнайте их заводской номер детали (парт-номер) или серийник самого ноутбука. И ноутбук, и его компоненты всегда имеют заводскую этикетку, на которой указана вся подробная информация. Для ноутбука аналогичная информационная этикетка расположена на нижней крышке, а для его компонентов, внутренних или внешних, на корпусе или на плате (например, для модулей RAM).


самостоятельный ремонт ноутбука (кулер, блок питания, батарея и др.)

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При этом, если в ноутбуке что-то не в порядке, то есть смысл задуматься, стоит ли просто заменить сломанную деталь на аналогичную. Иногда имеет смысл обновить вашу систему, поскольку впереди еще есть расходы. Особенно это касается тех компонентов, которые по каким-то причинам изначально были не очень мощными или уже устарели и отстают от остальной техники. Например, вы можете заменить жесткий диск на твердотельный или установить дополнительную оперативную память.

Где покупать блоки питания для ноутбуков и другие запчасти?

Чтобы выбрать компоненты, подходящие для ноутбука, необходимо ввести заводской код модели или номер конкретной детали на сайте любого интернет-магазина.

Если ноутбук был снят с производства, маловероятно, что оригинальные запчасти для него появятся в продаже. Однако можно найти совместимые запчасти, причем это могут быть как совместимые модели комплектующих от аналогичных ноутбуков, так и аналоги от сторонних производителей. Главное, чтобы все параметры соответствовали “родной” запчасти.

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блоки питания для ноутбуков и другие запчасти

 


Как найти сервис-центр для ремонта ноутбука?

Если у вас нет необходимых навыков и инструментов, то у вас могут возникнуть проблемы с самостоятельной починкой ноутбука. Кроме того, если вам необходимо заменить видеокарту, процессор или встроенный аккумулятор, лучше обратиться в квалифицированный, а в идеале авторизованный сервисный центр. Самостоятельно в таких ситуациях лучше ничего не делать.

При этом выбирать услугу нужно тщательно, так как сегодня среди таких организаций очень много мошенников. Самое меньшее, что может произойти при обращении в такие компании — это плохо сделанный ремонт. Затем вы можете просто повторно обратиться в службу, выбрав более надежную организацию.

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Более серьезные ситуации с недобросовестными сервисными центрами могут привести к большим финансовым потерям. Например, некоторые сервисы выставляют огромные ценники за услуги, которые не были предоставлены без согласия владельца. Для таких мошенников прайс-лист может включать “бесплатную диагностику” с высокой ценой в случае отказа от ремонтных работ и штрафом за “ложный вызов”.


ремонт ноутбука и блока питания в надежном СЦ

 


Также некоторые мошеннические сервисы заменяют заведомо рабочие компоненты ноутбуков на старые или некачественные, что приводит к повторным “негарантийным” поломкам, за устранение которых вам придется снова платить. Точно так же недобросовестные сервисные инженеры таких организаций могут отобрать ноутбук и прекратить общение. В результате, что очевидно, вы останетесь без устройства, и вряд ли вы сможете что-либо сделать, чтобы вернуть его.

Как предотвратить поломки ноутбука?

Поломок ноутбука легко избежать, несмотря на расхожее мнение. Для этого просто нужно осторожно использовать свое устройство и ухаживать за ним. Клавиатуру необходимо периодически чистить, по крайней мере, раз в пару недель. Также рекомендуется регулировать яркость экрана, не устанавливая ее на постоянный максимум. Чтобы батарея не теряла заряд слишком быстро, вы можете отключить ее от сети во время использования. А чтобы источник питания не подвергался чрезмерной нагрузке, его необходимо подключить через фильтр питания или удлинитель с предохранителем. И в качестве функционального дополнения вы должны получить охлаждающую подставку, чтобы избежать перегрева.

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