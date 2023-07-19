Это может быть альтернатива часам Galaxy Watch 6

Скоро состоится мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, где среди прочего южнокорейской производитель представит смарт-часы Galaxy Watch 6 с многочисленными датчиками для отслеживания медицинских показателей. Похоже, что скоро Samsung представит очередное носимое устройство, и на этот раз это будет кольцо Galaxy Ring.

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Появилась информация, согласно которой Samsung работает над прототипами такого кольца. В этом ей помогает японский производитель печатных плат Meiko, который также принимал участие в производстве компонентов для смартфонов серии Galaxy S23.

В прошлом году были сведения о патентах Samsung на смарт-кольца, где объединены датчики PPG и ECG для отслеживания показателей работы сердца и артериального давления. Также говорилось о возможности управлять электронными устройствами вроде ноутбуков, смартфонов и телевизоров, наверняка при помощи жестов.

В новой статье показан патент с человеком в очках, который применяет кольцо для взаимодействия с виртуальным экраном. Samsung работает над гарнитурой дополненной реальности на Android, хотя её релиз был перенесён. Что касается кольца, оно предназначено главным образом для отслеживания параметров здоровья, но может применяться и как контроллер с очками. Точность измерений у кольца должна быть выше по сравнению со смарт-часами. Возможно, причина в том, что оно лучше облегает палец.

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nullУстройств подобного рода пока было выпущено немного. Среди них третье поколение Oura Ring с удобным дизайном и длительным временем автономной работы. Однако, это кольцо продаётся с ежемесячной подпиской. Кроме того новые часы Galaxy Watch 6 также будут отслеживать PPG и ЭКГ, уровень кислорода в крови, температуру кожи и параметры, пишет Androidcentral.