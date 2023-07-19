Так компания хочет защитить свои секреты

Можно представить себе много работ, где нельзя выходить в интернет, но одна из ведущих интернет-компаний не входит в их число. Компания Google известна своей поисковой системой, популярным браузером Chrome и множеством других проектов. Однако, она собирается лишить доступа в интернет некоторых своих сотрудников.

Американские СМИ сообщают, что в Google будет запущена пилотная программа работы сотрудников без прямого доступа к внешнему интернету на компьютерах. У них останется доступ к внутренним веб-инструментам и сайтам Google, вроде Google Drive и Gmail. Для некоторых сотрудников могут сделать исключение, если доступ в интернет им нужен по работе. Также части сотрудников нельзя будет выполнять на компьютерах такие задачи, как установка программ и выполнение команд с правами администратора.

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Поначалу в программу вошли примерно 2500 человек, но потом компания дала возможность отказываться от участия в ней. Вступить в программу предлагается добровольцам.

Программа является ответом Google на растущие угрозы и кибератаки. Упоминается безопасность продуктов и пользователей, ради чего следует укрепить внутренние компьютерные системы компании.

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nullВ последние недели случилось несколько громких кибератак. В частности, нашли уязвимость в программе передачи файлов MOVEit, из-за чего атаковали правительственные учреждения США и некоторые другие цели. Хакеры из Китая получили доступ к правительственным аккаунтам США посредством неактивного ключа подписи пользователя MSA, пишет Neowin.