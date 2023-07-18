Если пользователь уверен в источнике, он сможет продолжить

Скачивать приложения и обновления для них из-за пределов официального магазина Google Play Store может быть опасно. Android 14 будет предупреждать пользователей о такой опасности.





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В последней бета-версии Android 14 при попытке скачать обновление Play Services появляется диалоговое окно. В нём сказано, что обновление из стороннего источника может привести к изменению функциональности приложения. Поскольку предпринималась попытка обновить приложение Google Play Services, скачанное из магазина Play Store, Play Store заявляет о правах на обновление этого приложения.

Подобная ситуация может возникать при попытке обновления любого предустановленного приложения Google. Если пользователь в первый разрешит продолжить установку обновления из стороннего источника, в следующий раз предупреждение не будет показываться. Право собственности на обновление из первоначального источника будет удалено при сторонней установке обновления. Если приложение удалить и снова установить из Play Store, право собственности обновления вернётся.

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4-я бета-версия Android 14 на прошлой неделе была представлена для поддерживаемых смартфонов Google Pixel. Также её можно испытать на устройствах Pixel Tablet и Pixel Fold, а финальная версия ожидается в августе, пишет Androidcentral.