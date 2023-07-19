При желании можно будет опубликовать целую книгу

Функция под названием Twitter Notes в своё время была представлена для публикации заметок любой длины, когда в Twitter был лимит на 280 символов. Подписчики платного тарифа Twitter Blue в настоящее время имеют возможность публиковать 25000 символов. Что касается Notes, работа над этой опцией продолжается, но название поменяли на Twitter Articles.

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Глава Twitter Илон Маск пишет, что она даст возможность публиковать «длинные, сложные статьи со смешанной техникой», размером с целую книгу. Представленная в прошлом году функциональность поначалу была доступна пользователям только в Канаде, Гане, Великобритании и США. Это произошло ещё до появления Илона Маска во главе компании и даже до объявления о намерении купить её.

Статьи не будут отображаться во временной шкале и в них можно будет вставлять изображения, видео и твиты. В твитах можно будет делиться опубликованными статьями и они будут показываться в профиле автора.

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nullКогда эта возможность будет реализована, пока не сообщается, пишет Engadget.