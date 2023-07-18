Их можно поменять и продолжить переписываться со своими собеседниками

На прошлой неделе в социальной сети Twitter появилось новое значение одной из настроек, причём оно установлено по умолчанию. Это могло привести к тому, что у пользователей пропала возможность вести персональную переписку между собой.

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Прежде в настройках личной переписки было три варианта: «Разрешить запросы сообщений от всех» (открытые личные сообщения), «Разрешить запросы сообщений только от людей, на которых вы подписаны» (закрытые личные сообщения), «Разрешить запросы сообщений только от проверенных пользователей» (в том числе от тех, на кого вы подписаны).

В прошлый четверг в аккаунте поддержки Twitter было сказано, что последний вариант поменяли на «Разрешить запросы сообщений только от проверенных пользователей и людей, на которых вы подписаны». Выглядит как то же самое, но входящие сообщения в итоге будут попадать в разные ящики. Если вы подписаны на пользователя, сообщения от него попадут в основную папку, а сообщение от подписчиков сервиса Twitter Blue попадут в папку запроса сообщений. По умолчанию эта опция включилась у всех, у кого были активны персональные сообщения.

Разработчики объясняют это необходимостью бороться со спамом, но в результате будут заблокированы сообщения от всех пользователей, у которых нет подписки Twitter Blue. Чтобы изменить это, нужно открыть Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Прямые сообщения > Разрешить запросы сообщений от всех.

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Доходы от рекламы в Twitter сократились в последнее время наполовину, поэтому данное новшество может быть нацелено на повышение привлекательности платной подписки Twitter Blue, пишет PCWorld.