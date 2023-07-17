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В мобильных приложениях YouTube появилась новая функциональная возможность под названием «Cтабильная громкость». Разработчики пока не говорят о её предназначении и доступна она не всем пользователям. Если это новшество есть на устройстве, его можно найти в разделе «Режим Ambient» на странице настроек видео.
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Судя по названию, опция предназначается для обеспечения одинаковой громкости звука в разных видеороликах. Такая возможность позволила бы избежать неприятных скачков громкости при завершении просмотра одного видео и переходе на другое, особенно в сторону увеличения. Неизвестно, как именно происходит подобное выравнивание громкости. Быть может, Google задействует алгоритмы искусственного интеллекта.
Остаётся ждать, когда YouTube официально анонсирует эту опцию и расскажет о её возможностях более подробно, пишет Androidauthority.