Компания Meta продолжает одно за другим выпускать обновления для своего мессенджера WhatsApp. Уже не в первый раз разработчики уделяют внимание вариантам входа в учётную запись на разных платформах. В настоящее время предлагается новый метод входа в приложение, с которым можно будет обойтись без сканирования QR-кода.
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Бета-версия приложения под номером 2.23.14.18 на Android даёт новую возможность связать аккаунт с номером телефона. Это дополняет вариант с QR-кодом, который по умолчанию используется для привязки аккаунта к новому устройству.
Альтернативный метод входа в аккаунт доступен на большом числе устройств, где можно установить последнюю бета-версию WhatsApp. Нужно нажать на иконку с тремя точками в правом верхнем углу и выбрать команду «Связанные устройства». Появится кнопка «Связать устройство», которая вызывает сканер QR-кода. Ниже находится ссылка «Связать вместо этого с номером телефона».
При нажатии на неё открывается экран для ввода восьмизначного кода. Дальше нужно открыть в браузере на компьютере WhatsApp и выбрать команду «Связать с номером телефона». На следующей странице вводится связанный с аккаунтом WhatsApp номер телефона, после нажатия на «Далее» пользователь получает одноразовый код. Этот код вводится в WhatsApp на Android-смартфоне.
Пока этот метод относится только к веб-версии приложения в браузере, хотя может быть распространён и на другие платформы. Он может пригодиться в тех редких случаях, когда на мобильном устройстве не работает камера. В любом случае, дополнительный метод входа в аккаунт Whatsapp на другом устройстве не помешает, пишет Androidcentral.