Анонс ожидается в июле или августе

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Бренд Realme в этом месяце или в следующем собирается представить в Китае смартфоны серии GT Neo 6. Ещё одним шагом в этом направлении стало получение сертификатов местной организации 3C. Благодаря этому стали известны некоторых характеристики устройств.

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Аппараты с моделями номерами RMX3820 и RMX3823 могут получить маркетинговые названия Realme GT Neo 6 и Realme GT Neo 6 Pro. Они поддерживают стандарт связи 5G и содержат в комплекте поставки зарядные адапетры с номерами VCBEJACH и VCKCJACH.

Realme GT Neo 6 обладает аккумулятором с двумя ячейками, ёмкость каждой из которых составляет 2540 мАч. Мощность зарядки у этого устройства равна 150 Вт. Realme GT Neo 6 Pro также обладает аккумулятором с двумя ячейками, ёмкость каждой из которых 2225 мАч. Мощность зарядки здесь достигает ещё более внушительного значения 240 Вт.

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Ранее в базе TENAA было показано, что аппараты работают на 8-ядерных процессорах с частотой 3,2 ГГц, каковыми могут являться Snapdragon 8 Gen 2. У них будут экраны AMOLED с разрешением 1,5K и три камеры сзади с основной 50 Мп и передней 16 Мп. Будут предложены белый, серый и зелёный цветовые варианты, пишет Gizmochina.