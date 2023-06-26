Столько же собирается предложить OnePlus при объёме хранилища 1 ТБ

В воскресенье инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания OnePlus готовит первый в истории смартфон с объёмом оперативной памяти 24 ГБ. Этот же инсайдер утверждает, что данный производитель окажется не единственным в этом начинании. Бренд Realme собирается в одном из своих будущих устройств предложить столько же памяти. OnePlus и Realme связаны между собой и могут делиться ресурсами, поэтому подобный поворот событий неудивителен.

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Инсайдер не сообщил, будет ли указанный объём оперативной памяти полностью физическим или с учётом виртуальной памяти. Зато сообщается, что группа компаний Oppo, OnePlus и Realme начинает продвигать аппараты с большим объёмом памяти. У будущих флагманов этих производителей минимальное значение памяти должно составлять 16 ГБ, максимальное 24 ГБ. За счёт этого программная оболочка ColorOS должна предложить улучшенное управление работающими в фоновом режиме приложениями.

Первым аппаратом с таким объёмом памяти должен стать OnePlus Ace 2 Pro. Это будет память типа LPDDR5x, как и у модели Realme. Объём хранилища в обоих случаях составит 1 ТБ.

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Ранее говорилось, что Ace 2 Pro будет представлять собой более быстрый вариант смартфона Oppo Reno 10 Pro Plus. Множество характеристик у них будут одинаковыми, но процессор у смартфона OnePlus будет Snapdragon 8 Gen 2 вместо Snapdragon 8 Plus Gen 1, пишет Gizmochina.