Исследование проводили среди россиян.

Исследователи бренда Realme провели опрос среди 1200 россиян старше восемнадцати лет, чтобы узнать, какие мобильные игры предпочитают любители технологий и мобильных устройств. Результаты показали, что лучше всего россияне отзываются о шутерах (стрелялках) и головоломках – в них респонденты играют чаще, чем в игры остальных жанров.

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Игры, что довольно-таки ожидаемо, являются наиболее частым и популярным видом отдыха у людей, интересующихся мобильными технологиями и техникой в целом. 95,4% респондентов играют в мобильные игры – из них две трети заходят поиграть каждый день, пятая часть – несколько раз в течение недели, 3,4% - несколько раз в год.

Две трети опрошенных предпочитают мобильные устройства – они отмечают компактность и удобство телефона. Четверть респондентов предпочитают все же компьютеры. Стоит отметить, что консоли и приставки не пользуются особой популярностью среди любителей технологий - в сумме о них упомянуло не более 5% респондентов.

Было упомянуто и о самых важных технических характеристиках игровых мобильных устройств – например, о процессоре с высокой мощностью, об оперативной памяти и емкости аккумулятора. Кроме того, 41% опрошенных отметили важность системы охлаждения телефона, 19% высказались о необходимости качественного экрана (качество экрана оценивается по диагонали и разрешению). Немного, всего лишь 3,5% участников опроса коснулись звука в играх, и еще 2% приметили удобство и эргономичность корпуса телефона.

Мнения участников опроса по поводу аксессуаров разделились ровно наполовину – кто-то всеми руками за использование наушников, кто-то резко против. А 2% играют с использованием геймпада.

Самыми популярными жанрами стали шутеры, головоломки и стратегические игры – в стрелялки играет каждый второй любитель технологий, в иные жанры – по 36% и 34% на каждого. Следующими жанрами стали аркады, гоночные игры, различные симуляторы и RPG. Чуть меньше поклонников у казуальных игр, и совсем немного «драчунов».

Практически две трети респондентов считают, что играть в многопользовательские игры куда интереснее, чем в одиночку – 64% за команду и 36% предпочитают одиночество или дружбу с ИИ.

Многие отмечают, что помимо непосредственной игры им интересно узнавать о вселенной из других источников – будь то летсплеи у видеоблогеров, стримы на специальных платформах, обзоры или фанфики.

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