Компания TrendForce пишет, что эксперты в нынешнем квартале ожидают снижения стоимости памяти максимум на 5%. Это меньший спад по сравнению со вторым кварталом, но TrendForce не ждёт восстановления цен на память до следующего года.
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Уменьшение темпов падения цен на память связано с крупными производителями вроде Samsung и Micron, которые сокращают объём производства быстрее, нежели это происходило в прошлых кварталах. Избыточное предложение наблюдается на протяжении нескольких кварталов. Это поможет в краткосрочной перспективе привести к дефициту памяти и росту цен. Для покупателей это не самая благоприятная новость.
Избыток предложения относится не только к памяти последнего поколения, но и к DDR4. В ближайших кварталах она может подешеветь на 3-8%, поскольку производители стремятся избавиться от лишних запасов. Зато с появлением видеокарт последнего поколения вырос спрос на графическую память GDDR6 объёмом 16 ГБ, но в третьем квартале и она должна подешеветь до 5%.
В последние месяцы растёт спрос на алгоритмы искусственного интеллекта, для обработки которых требуются ресурсы, в том числе оперативная память. Это также поднимает спрос и замедляет темпы падения цен на память, пишет wccftech.