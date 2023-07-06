Это наверняка обрадует производителей.

Новая публикация DigiTimes позволяет задуматься о том, что на рынке памяти цены движутся не в одном направлении. По крайней мере, если микросхемы DRAM и NAND продолжают снижаться и подрывать доходы производителей, то бум систем искусственного интеллекта подтолкнул цены на микросхемы типа HBM вверх, поскольку именно такой памятью оснащаются востребованные сейчас ускорители вычислений.

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Источник изображения: AFP

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Компания Samsung Electronics уже увидела в этой тенденции возможность нарастить объёмы выпуска памяти типа HBM. Последняя обеспечивает высокую пропускную способность, но требует от производителя профильных ускорителей определённого оборудования и технологий компоновки, поскольку размещается на одной подложке с основным кристаллом ускорителя вычислений. Аналитики Northland считают, что бум на рынке систем ИИ будет выгоден даже компании AMD, хотя обойти NVIDIA по доле рынка ей и не удастся, но свои дивиденды от роста спроса на ускорители вычислений она точно получит.