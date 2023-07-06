Аппарат iPhone SE 4 продолжает испытывать трудности и в очередной раз его релиз переносится. На этот раз виноват поставщик дисплеев BOE, которого Apple может решить поменять на другую компанию. В результате вместо появления в следующем году iPhone SE 4 может быть выпущен только в 2025 году, хотя официальных подтверждений этому нет.
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Издание The Elec сообщает, что Samsung и LG дисплей конкурируют между собой ради поставок панелей OLED для iPhone SE 4. Поскольку времени до релиза остаётся много, ситуация ещё может неоднократно поменяться.
Ранее известный аналитик Минг-Чи Куо предполагал, что аппарат получит модель с поддержкой стандарта связи 5G собственной разработки Apple. По внешнему виду устройство должно напоминать iPhone 14. Это означает наличие панели OLED размером 6,1 дюйма с поддержкой технологии Face ID и плоскими краями.
iPhone SE предыдущего поколения был выпущен в марте прошлого года. Он обладает экраном LCD размером 4,7 дюйма, Touch ID, поддерживает 5G, получил основную камеру 12 Мп и процессор A15 Bionic. В США розничная стоимость составила $429, пишет Neowin.