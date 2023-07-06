Всё больше слухов появляется относительно выходящих через пару месяцев аппаратов Apple iPhone 15. Источник из китайской компании Foxconn сообщает, что iPhone 15 получат аккумуляторы с увеличенной ёмкостью:
- iPhone 15: 3877 мАч (+18%).
- iPhone 15 Plus: 4912 мАч (+13,6%).
- iPhone 15 Pro: 3650 мАч (+14,1%).
- iPhone 15 Pro Max: 4852 мАч (+10,9%).
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Ёмкость батареи является только одной из переменных в уравнении, которое определяет продолжительность работы устройств. Важны также аппаратные компоненты, программное обеспечение и их взаимодействие между собой. В плане этого взаимодействия Apple является производителем наиболее эффективных смартфонов.
Аппараты серии iPhone 15 снова будут использовать два разных процессора. Младшие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат прошлогодний чип A16 Bionic, который сейчас применяется в составе iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Он производится на техпроцессе TSMC 5 нм (N4P). Наиболее дорогие модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max должны получить новый чип A17 Bionic. Он производится на более продвинутом техпроцессе 3 нм.
Apple может сохранить прежний уровень производительности и энергопотребления, увеличив продолжительность работы за счёт увеличения ёмкости батареи. Или разработчики могут сохранить продолжительность работы прежней и повысить скорость и энергопотребление. Также ничего не мешает выбрать промежуточный вариант, поровну увеличив продолжительность работы и производительность смартфона.
Как обычно, анонс нового поколения айфонов ожидается в сентябре, пишет Techspot.