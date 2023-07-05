Постановление должно вступить в силу с 17 июля.

Чиновникам Минпромторга и всем подведомственным организациям в скором времени будет запрещено использовать мобильные устройства Apple для коммуникаций по работе. Данное распоряжение вступает в силу с 17 июля, его копия была разослана сотрудникам ведомства 4 июля за подписью первого заместителя министра Василия Осьмакова.

реклама

Как сообщает один из опрошенных российскими СМИ представителей компаний-разработчиков IT-решений, в скором времени аналогичные запреты будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах.

В самом документе чётко прописано, что использование «мобильных устройств (телефонных аппаратов, смартфонов) производства компании Apple в служебной деятельности» запрещается. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя министра промышленности и торговли РФ В.В. Шпака.

Представитель Минпромторга, опрошенный журналистами российских СМИ, подтвердил, что приказ о запрете использования iPhone действительно существует. Он также напомнил, что ранее ФСБ стало известно о сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности (АНБ) США.