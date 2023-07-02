Это не мешает росту капитализации компании.

Аналитики UBS призвали инвесторов не особо предаваться эйфории по поводу достижения капитализацией Apple рубежа в $3 трлн, поскольку в ближайшей перспективе от продаж смартфонов ничего хорошего ждать не приходится, а именно в этом сегменте рынка компания по-прежнему получает основную часть выручки. В мае, например, объёмы продаж iPhone в рознице упали на 2% в годовом сравнении, смартфонов этой марки было продано 14,5 млн штук, что является минимумом с августа прошлого года.

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Источник изображения: Bloomberg

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В прошлом квартале, по оценкам специалистов UBS, компании Apple удалось поставить своим партнёрам в торговой сети не более 45 млн смартфонов, что несколько ниже ожиданий большинства экспертов. Проблема не является специфичной для продукции Apple, поскольку спрос на смартфоны остаётся низким во всём мире. В мае он сократился в рознице на 8% в годовом сравнении, последовательно снижаясь уже 23-й месяц подряд. Фактически, майские объёмы продаж смартфонов (87,4 млн штук) стали минимумом с мая 2020 года, когда пандемия была в самом разгаре. Розничные продажи iPhone в США и Европе сократились на 12 и 13% соответственно, поэтому страдают и рынки стран с развитой экономикой.