Помимо игрового планшета, в среду были анонсированы игровые смартфоны RedMagic 8S Pro и 8S Pro+. Разница между ними заключается в объёме оперативной памяти, хранилища, батареях и мощности зарядки.
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Аппараты были представлены в Китае, но хотя бы один из них можно рассчитывать увидеть за его пределами. Официально об этом пока ничего сказано не было, но в международную продажу может поступить RedMagic 8S Pro.
По своему внешнему виду два аппарата похожи между собой. Они обладают плоскими экранами и плоскими сторонами, вокруг экранов находится узкие рамки. Камера располагается внутри экрана, чтобы не отнимать лишнее место у изображения.
Сзади находятся три камеры, есть версия аппарата с прозрачной панелью. Поскольку это игровые смартфоны и они могут нагреваться, в них применяется система охлаждения ICE 12.0 с трёхмерной испарительной камерой и графеновым радиатором. Есть в комплекте поставки и вентилятор.
Устройство работает на современном флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2, причём на его разогнанном варианте, как в Galaxy S23. Используется оперативная память типа LPDDR5X объёмом до 24 ГБ и хранилище UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ.
RedMagic 8S Pro обладает аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и проводной зарядкой мощностью 80 Вт. Pro+ получил более скромный аккумулятор 5000 мАч, зато мощность зарядки у него 165 Вт.
У аппаратов имеются плечевые триггеры и светодиодная подсветка на обратной стороне. Здесь же находится основная камера 50 Мп на сенсоре ISOCELL GN5. Рядом разместили сверхширокоугольную камеру 8 Мп и камеру макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 16 Мп. Есть также разъём для наушников и поддержка стандарта связи Wi-Fi 7.
RedMagic 8S Pro в конфигурации 8/128 ГБ стоит 3999 юаней. RedMagic 8S Pro+ с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища оценили в 7499 юаней, пишет Androidheadlines.