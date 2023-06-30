Компания Nubia сообщает, что на 5 июля запланирован релиз в Китае смартфона Red Magic 8S Pro на разогнанной версии мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 2. Ранее уже появлялись скриншоты с результатами теста этого смартфона в бенчмарке AnTuTu, но их достоверность не была подтверждена. Теперь представители самого бенчмарка показали результаты тестирования этого устройства.
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Кроме того, 5 июля может быть представлен также планшет Nubia, хотя официально это пока не подтверждается. Информацией поделился известный инсайдер Digital Chat Station.
Тестирование смартфона показало работу процессора на частоте 3,36 ГГц, оперативную память LPDDR5x объёмом 16 ГБ, хранилище UFS 4.0 объёмом 512 ГБ и операционную систему Android 13. Известно также о наличии камеры под экраном, максимальном объёме памяти 24 ГБ, хранилище 1 ТБ и батарее 6000 мАч с зарядкой мощностью 165 Вт. В тестах было набрано 1704020 баллов.
Что касается планшета, он получит экран размером 12,1 дюйма, но его тип неизвестен. Будет применяться процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 12 ГБ памяти. Ёмкость батареи составит 10000 мАч, мощность зарядки 80 Вт. Будет предлагаться версия устройства с поддержкой стандарта связи 5G, пишет Gizmochina.