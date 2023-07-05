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Анонсирован игровой планшет Red Devils с металлическим корпусом и Snapdragon 8 Plus
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Наступило 5 июля и бренд Red Magic представил ряд своих новинок. В их число вошёл и игровой планшет Red Devils.

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Устройство выполнено в монолитном металлическом корпусе и весит 613 г. Толщина корпуса составляет 6,5 мм. Планшет обладает экраном LCD размером 12,1 дюйма с разрешением 2,5K. Частота обновления на нём достигает 144 Гц, частота дискретизации касания 240 Гц, максимальная яркость 600 нит, соотношение сторон экрана 16:10, есть 10-битная глубина цвета и контрастность 1500:1. Сертификат защиты UL призван уберечь глаза от синего света. Также выдаются напоминания, если держать экран слишком близко к глазам.

Планшет работает на процессоре Snapdragon 8 Plus, поддерживает стандарт связи 5G и систему охлаждения ICE magic. Батарея обладает внушительной ёмкостью 10000 мАч. Зарядка мощностью 80 Вт справляется за 55 минут.

Отличительной чертой устройства является так называемое игровое пространство Red Devils с плагинами. Платформа X Gravity отвечает за поддержку периферийных устройств. Имеется подключающаяся магнитами клавиатура, позволяющая не только играть, но и работать.

Базовая конфигурация 12/256 ГБ предлагается за 3899 юаней, а 16/512 ГБ за 4599 юаней. Клавиатура стоит ещё 599 юаней, стилус 399 юаней, Red Magic Gaming Tablet Super Edition оценили в 4999 юаней, пишет Gamingdeputy.

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#планшеты #red magic
Источник: gamingdeputy.com
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