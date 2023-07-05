Будут варианты со встроенной графикой и с отдельными видеокартами

Китайский производитель GMKtec совместно с компанией Intel собирается представить в этом году портативные компьютеры на процессорах Meteor Lake первого поколения и 14-м поколении Raptor Lake. Этот же производитель был первым, выпустившим мини-компьютер на основе APU AMD Ryzen 9 7940HS Phoenix. Это была модель NucBox K4, стоимость которой составляет $519.

реклама

Судя по пресс-релизу, GMKtec готовит несколько модификаций портативных компьютеров на процессорах двух поколений. Главное внимание будет уделено чипам Meteor Lake. Будут предложены компьютеры на процессорах 5 Ultra, Core 7 Ultra и Core 9 Ultra, в которых ожидается заметный прирост производительности по сравнению с поколениями чипов Raptor Lake и Alder Lake.

Другие компьютеры будут основаны на обновленных процессорах Raptor Lake. В этих моделях будут увеличены тактовые частоты и немного вырастет потребление энергии.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Компьютеры предложат встроенную графику на уровне видеокарт GeForce GTX 1650 Ti, а также дискретные карты вплоть до RTX 3050 (35 Вт). Графика Intel Xe-LPG Alchemist должна обеспечить приличную игровую производительность. Тестирование показывает, что Xe-LPG работает на уровне видеокарт RTX 2050 и RTX 3050, при этом предлагая расширенную функциональность вроде XeSS, улучшенной трассировки лучей и AV1. Появление новых компьютеров ожидается до конца года, пишет wccftech.