Китайский производитель GMKtec совместно с компанией Intel собирается представить в этом году портативные компьютеры на процессорах Meteor Lake первого поколения и 14-м поколении Raptor Lake. Этот же производитель был первым, выпустившим мини-компьютер на основе APU AMD Ryzen 9 7940HS Phoenix. Это была модель NucBox K4, стоимость которой составляет $519.
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Судя по пресс-релизу, GMKtec готовит несколько модификаций портативных компьютеров на процессорах двух поколений. Главное внимание будет уделено чипам Meteor Lake. Будут предложены компьютеры на процессорах 5 Ultra, Core 7 Ultra и Core 9 Ultra, в которых ожидается заметный прирост производительности по сравнению с поколениями чипов Raptor Lake и Alder Lake.
Другие компьютеры будут основаны на обновленных процессорах Raptor Lake. В этих моделях будут увеличены тактовые частоты и немного вырастет потребление энергии.
Компьютеры предложат встроенную графику на уровне видеокарт GeForce GTX 1650 Ti, а также дискретные карты вплоть до RTX 3050 (35 Вт). Графика Intel Xe-LPG Alchemist должна обеспечить приличную игровую производительность. Тестирование показывает, что Xe-LPG работает на уровне видеокарт RTX 2050 и RTX 3050, при этом предлагая расширенную функциональность вроде XeSS, улучшенной трассировки лучей и AV1. Появление новых компьютеров ожидается до конца года, пишет wccftech.