GMK сообщает, что компьютер поставляется с установленной Windows 11 и поддерживает 13 различных системных языков.

Производитель миниатюрных компьютеров GMK представил новый компактный настольный компьютер размером 6,2 х 6,2 х 4,2 см, оснащенный 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем емкостью до 512 ГБ и четырехъядерным процессором Intel Pentium Silver N6005 мощностью 10 Вт на базе процессора Intel Jasper Lake.

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GMK NucBox 7 уже доступен для предварительного заказа в Гонконге по цене около 330 долларов и выше, и ожидается, что он будет доставлен покупателям в октябре. GMK сообщает, что этот маленький компьютер также поступит в продажу по всему миру (на AliExpress), но международные цены и доступность пока не разглашаются.

Оперативная память компьютера LPDDR4-2933 припаяна к материнской плате и не может быть обновлена пользователем. Но у покупателя есть возможность выбрать компьютер с твердотельным накопителем M.2 2242 емкостью 256 ГБ или 512 ГБ, либо установить свой собственный, если у вас там хранятся личные данные.

Доступные порты:

3 x HDMI (до трех дисплеев 4K@60Hz )

2 гигабитных порта Ethernet

2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 порт USB 3.2 Gen 1, тип A

1 х 3,5 мм аудиоразъем

1 порт USB-C (для питания)

NucBox 7 также оснащен беспроводной картой Intel AX201 с поддержкой WiFi 6 и Bluetooth 5.2.

Внизу корпуса также есть светодиодная лента. По умолчанию он будет светиться синим, но его можно настроить на красный, оранжевый, желтый, зеленый или фиолетовый цвет. Или можно выключить его, если пользователю он не нужен.

GMK сообщает, что компьютер поставляется с установленной Windows 11 и поддерживает 13 различных системных языков. Благодаря своему небольшому размеру маленький настольный компьютер можно легко транспортировать, если вы хотите взять его с собой, или прикрепить к настенному креплению или задней части дисплея с помощью прилагаемого кронштейна VESA.

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NucBox 7 покажется для многих знакомым, потому что он имеет тот же размер и форму, что и 3,5-дюймовый мини-пк SZBOX GK , который представили этим летом. Но модель GMK имеет более быстрый процессор, больше оперативной памяти, меньший SSD и черный корпус.