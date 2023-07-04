Группа компаний М.Видео-Эльдорадо опубликовала статистические результаты рынка смартфонов по итогам первого полугодия. За это время в России было реализовано примерно 13 млн смартфонов, что на 17% превосходит результат годичной давности. При этом средняя стоимость смартфонов уменьшилась на 16% и составляет около 21000 руб.
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Доля китайских производителей смартфонов перевалила за отметку в 70%, тогда как год назад она была около 55%. В первый десятке по объёму продаж смартфонов восемь китайских производителей.
На первом месте по продажам находится Xiaomi, следом идёт Realme, далее расположились Samsung, Apple и Tecno. Последняя показала за год наибольший рост в процентном отношении.
Всего за полгода в России было продано смартфонов на сумму около 275 млрд руб. 40% продаж пришлись на модели по цене дороже 50000 руб, примерно как было и в прошлом году.