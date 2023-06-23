Смартфон с возможностью зарядиться от нуля до максимума меньше чем за 10 минут

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

В России начались официальные продажи флагманского смартфона Realme GT 3. На русском сайте производителя указана возможность приобрести его в крупных розничных сетях, таких как DNS, Мвидео, Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет. Устройство представляет собой переименованный вариант китайского Realme GT Neo 5 с мощностью зарядки 240 Вт. В нашей стране он предлагается в чёрном и белом цветовых вариантах, тогда как в Китае есть ещё фиолетовая версия.

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Официальная стоимость составляет 69990 руб за единственную конфигурацию с объёмом оперативной памяти 16 ГБ и хранилища 1 ТБ. Также вы получите экран OLED размером 6,74 дюйма с разрешением 2772 x 1240 пикселей, частотой 144 Гц, 10-битным цветом, коэффициентом контрастности 5000000:1 и 100% цветового диапазона DCI-P3. Экран занимает 93,69% корпуса, а под ним находится сканер отпечатков пальцев.

Передняя камера обладает разрешением 16 Мп и основана на сенсоре Samsung S5K3P9SP04. Сзади основная камера 50 Мп работает на Sony IMX890 и поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Рядом находится сверхширокоугольная камера 8 Мп и камера-микроскоп 2 Мп. Светодиодная вспышка сзади используется также для уведомлений, зарядки и других оповещений. Установлена система Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0.

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Установлен процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 с 16 ГБ памяти LPDDR4x. Используется тип хранилища UFS 3.1 и аккумулятор 4600 мАч. Производитель обещает полную зарядку с нуля всего за 9 с половиной минут, пишет Gizmochina.