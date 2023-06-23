Activision сосредоточится на разработке и поддержке нового контента Call of Duty

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Оригинальная игра в жанре королевской битвы Call of Duty: Warzone (Warzone Caldera) перестанет работать 21 сентября. Дальше разработчики займутся более современным контентом во вселенной Call of Duty, в том числе нынешней бесплатной игрой Warzone.

реклама

21 сентября обнулится весь прогресс игроков, инвентарь и прочий контент. Любой контент для Caldera, купленный в версиях Modern Warfare, Black Ops Cold War и Vanguard, останется доступен в них.

Warzone выпустили в 2020 году, предложив два игровых режима: королевская битва и грабёж. Единственная карта называлась Verdansk и на ней могло быть до 150 игроков. Боевой пропуск, оружие и скины были общими с игрой Modern Warfare 2019 года. Через 10 дней после релиза в неё играли 30 млн геймеров.

В честь появления карты Caledera игра была переименована в Call of Duty: Warzone Caledera после релиза Warzone 2.0 в ноябре 2022 года. Недавно её название сократили до Warzone. Здесь разработчики предлагают три карты.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Игроки указывают, что в некоторых ранее выпущенных играх «королевская битва» действующие серверы остаются, а в оригинальной Warzone их собрались отключать. Потеря скинов также не радует многих из них, пишет Engadget.