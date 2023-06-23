Оригинальная игра в жанре королевской битвы Call of Duty: Warzone (Warzone Caldera) перестанет работать 21 сентября. Дальше разработчики займутся более современным контентом во вселенной Call of Duty, в том числе нынешней бесплатной игрой Warzone.
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21 сентября обнулится весь прогресс игроков, инвентарь и прочий контент. Любой контент для Caldera, купленный в версиях Modern Warfare, Black Ops Cold War и Vanguard, останется доступен в них.
Warzone выпустили в 2020 году, предложив два игровых режима: королевская битва и грабёж. Единственная карта называлась Verdansk и на ней могло быть до 150 игроков. Боевой пропуск, оружие и скины были общими с игрой Modern Warfare 2019 года. Через 10 дней после релиза в неё играли 30 млн геймеров.
В честь появления карты Caledera игра была переименована в Call of Duty: Warzone Caledera после релиза Warzone 2.0 в ноябре 2022 года. Недавно её название сократили до Warzone. Здесь разработчики предлагают три карты.
Игроки указывают, что в некоторых ранее выпущенных играх «королевская битва» действующие серверы остаются, а в оригинальной Warzone их собрались отключать. Потеря скинов также не радует многих из них, пишет Engadget.